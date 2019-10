Unfall im Stau forderte zwei Verletzte auf der A53

Auf der Autbahn A53 in der Region Glattal ging am Samstag zeitweise gar nichts mehr: Im Laufe des Nachmittags hatte sich wegen des hohen Verkehrsaufkommens in Fahrtrichtung Zürich ein grosser Rückstau gebildet.

Im Auto eingeklemmt

Am Stauende in Wangen-Brüttisellen ordnete sich kurz gegen 17:30 Uhr ein 30-jähriger Personenwagenlenker mit seinem Fahrzeug ein. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, prallte kurz darauf ein anderer Personenwagen, gelenkt durch einen 42 Jahre alten Mann, von hinten gegen das Auto des 30-Jährigen. Durch den heftigen Aufprall wurden die beiden Fahrzeuge stark deformiert.

Dabei wurde einer der beiden Unfallbeteiligten in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die beiden mittelschwer Verletzten durch Rettungsfahrzeuge in Spitäler gefahren. An beiden Fahrzeugen und an der Verkehrseinrichtung entstand erheblicher Sachschaden.

Autobahn für mehrere Stunden gesperrt

Die genaue Unfallursache ist nicht bekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Autobahnabschnitt während mehreren Stunden gesperrt werden. Der Verkehrszug der Feuerwehr Uster richtete eine Umleitung ein.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Uster, zwei Rettungswagen sowie der zuständige Staatsanwalt im Einsatz. (ani/Kapo ZH)