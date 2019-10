Unfallkreuzung wird weiter entschärft

Im Norden von Wallisellen an der Grenze zu Dietlikon treffen die alte Winterthurerstrasse, die Erlenholzstrasse und aus Dietlikon die Loorenstrasse zusammen. Die Kreuzung hat eine traurige Vergangenheit. Während einiger Jahre nahm sie den Spitzenplatz in der jährlich erstellten Verkehrsunfallstatistik des Kantons ein.

In den Jahren 2006 und 2007 lag der Knotenpunkt jeweils auf Rang 1. 2006 wurden an dieser Stelle 14 Unfälle gezählt. Fünf Personen wurden dabei verletzt, eine sogar getötet. 2007 wurden zwölf Unfälle und sieben Verletzte in der Statistik festgehalten. 2008 belegte die Kreuzung noch den 3. Platz in der Statistik.

Erste Entschärfung 2010

Aus diesem Grund wurde die Kreuzung 2010 entschärft. Im Zusammenhang mit der Realisierung der Rad-/Fusswegverbindung von Walli­sellen nach Bassersdorf wurden Mittelinseln eingebaut. Weil es danach an dieser Stelle trotzdem immer wieder zu Unfällen kam, wurde 2012 die Geschwindigkeit in diesem Bereich von 80 auf 60 km/h reduziert. Wie die Gemeinde Wallisellen nun mitteilt, habe der Umbau und die Temporeduktion die Sicherheit zwar erhöht – leider jedoch nicht in dem Masse, wie sich alle Beteiligten dies versprochen hätten. Das kantonale Tiefbauamt habe deshalb als zuständige Strasseneigentümerin ein Projekt für einen Verkehrskreisel ausarbeiten lassen, womit die Sicherheit für diese Verzweigung nochmals angehoben werden solle.

«Im Morgen- und Abendverkehr kommt es an dieser Kreuzung regelmässig zu Staus. Mit einem Kreisel könnte man dem entgegenwirken.»Philipp Flach, Vorsteher Ressort Raum, Umwelt und Verkehr

Der Walliseller Gemeinderat konnte im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens die Projektunterlagen prüfen. Nach dem Studium äusserte er sich positiv zum Projekt. Wie es in der Mitteilung heisst, lege er aber gleichzeitig Wert auf die Feststellung, dass er eine komplette Sperrung der Erlenholzstrasse, welche durch den Hardwald führt und Wallisellen mit Kloten verbindet, wegen des bereits überlasteten Strassennetzes in der Region nicht unterstützen könne.

Der Nachbar ist auch dafür

Auch aus Dietlikon erfährt die neue Lösung Unterstützung. «Der Gemeinderat von Dietlikon begrüsst die Idee, an dieser Kreuzung einen Kreisel zu bauen», sagt Philipp Flach, der im Dietliker Gemeinderat das Ressort Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr innehat, auf Anfrage. Früher sei es an dieser Stelle mehrfach zu tödlichen Verkehrsunfällen gekommen. Nach dem Umbau und der Temporeduktion würden zwar immer noch Unfälle geschehen, die Zahl der tödlichen tendiere aber gegen Null. Das heutige Problem liege vielmehr am erhöhten Verkehrsaufkommen. «Im Morgen- und Abendverkehr kommt es an dieser Kreuzung regelmässig zu Staus. Mit einem Kreisel könnte man dem entgegenwirken», ist Flach überzeugt.