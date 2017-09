Ungetrübte Vorfreude auf den FCZ

In den Reihen der Unterklassigen befinden sich mit Julien Barbey und Rubin Domi zwei Spieler mit Vergangenheit im FCZ-Nachwuchs. Beide müssen nicht lange überlegen, um ihre gegenwärtigen Emo­tionen so kurz vor dem Cup-Kracher gegen den FC Zürich in Worte zu fassen. «Die Vorfreude ist riesig», sagen beide. Vor allem der erklärte FCZ-Fan Barbey fiebert richtiggehend auf die Partie gegen den grossen FC Zürich hin. «Für mich geht ein Traum in Erfüllung», schwärmt er. Ein Traum, der für Barbey und Domi schon einmal Wirklichkeit geworden ist.

Vor vier Jahren erst empfing Bassersdorf im Cup ebenfalls den FCZ – und schied nach einer 0:6-Niederlage gegen den grossen Favoriten aus. Barbey und Domi standen damals in der Startaufstellung des regio­nalen Zweitligisten. «Die Nervosität war sehr gross», erinnert sich Barbey, «aber die Freude, gegen den FCZ spielen zu können, war noch grösser.» Ein Gefühl, das auch Domi teilte: «Man spürt ein richtiges Kribbeln, und das Einlaufen mit den Kindern war einmalig.»

Die Frage, was gewesen wäre

Und heute? Domi ist weniger nervös als damals, da er wegen einer Knieverletzung wohl ohnehin nicht spielen kann. Auch für Barbey stehen die Vorzeichen ­anders als noch vor vier Jahren. «Ich habe als Spieler sicher mehr Erfahrung gewonnen», sagt der 23-jährige Verteidiger. «Deshalb werde ich das Spiel noch mehr genies­sen können.»

Julien Barbey und Rubin Domi haben aber nicht nur beide schon gegen, sondern einst auch für den FC Zürich gespielt. Barbey war als Junior bei den Letzikids aktiv, später in der U12-Equipe des Stadtklubs und schliesslich in der FCZ-Academy, bevor er aufhörte. «Ich hatte Hüftprobleme», begründet er diesen Entscheid, der ihm nicht leicht fiel. «Für mich war das damals eine grosse Enttäuschung», gibt er zu. «Ich habe mich auch später manchmal gefragt, was gewesen wäre, wenn ich wirklich eine Profikarriere hätte starten können.» Eine Karriere wie etwa der aktuelle FCZ-Verteidiger Cédric Brunner, den er aus seiner gemeinsamen Zeit im Nachwuchs des Stadtklubs kennt. Weil sein Rückzug aus der FCZ-Academy 2013 zeitlich noch näher lag als heute, seien seine Emotionen vor vier Jahren noch «viel extremer» gewesen als ­heute, schildert Barbey.

Fussball aus Freude

Rubin Domi spielte in der U15 sowie in der U16 für die Stadtzürcher und lernte dabei unter anderen die heutigen Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi und Ricardo Rodriguez kennen. Vom aktuellen FCZ-Team kennt er noch Marco Schönbächler. Als er die nächsthöhere Altersstufe U18 erreichte, kehrte er jedoch nach Bassersdorf zurück. Es ­habe damals einfach nicht mehr gereicht, sagt Domi. Verbittert wirkt er deswegen­ nicht. «Man muss im ­Leben nach vorne ­schauen», sagt der 25-jährige Mit­telfeldspieler. «Ich habe einen guten Job und spiele Fussball, weil es mir Spass macht.» Auch Julien Barbey sieht mit mehr zeitlicher Distanz die verpasste Chance auf eine Profikarriere heute entspannter. «Es gibt im Profifussball auch viele Schattenseiten», sagt er. «Ich bin glück­lich, dass ich zu einem Superteam in einem Dorfverein gehöre, das aus ­Freude Fussball spielt.»

Freude wollen beide Unter­länder auch heute Samstag er­leben – nicht nur wegen des ­attraktiven Gegners, sondern auch wegen der Kulisse, die um ein Vielfaches grösser sein wird als an jeder 2.-Liga-Partie. So war es jedenfalls vor vier Jahren, als rund 2800 Zuschauerinnen und Zuschau­er auf die BXA-Anlage kamen. Eine Ausnahmesituation, auch für die Bassersdorfer Spieler. «Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten», gesteht Barbey. «Aber diejenigen, die 2013 dabei waren, kennen das Gefühl, vor so vielen Leuten zu spielen. Denjenigen, die erst später zu uns gestossen sind, sagen wir einfach, sie sollen das Spiel geniessen, denn es ist ein Riesenerlebnis.»

«Stärker als vor vier Jahren»

Rubin Domi verrät: «Die Jungen spüren jetzt schon eine riesige Euphorie.» Das Cupspiel sei auch oft in der Kabine ein Thema gewesen. «Es ist natürlich schwierig, vor so einer Partie weiter voll auf die Meisterschaft zu fokussieren», gesteht Domi. «Wenn jemand in der Champions League antritt, ist er auch anders motiviert als in einem Ligaspiel.» Trotz aller Euphorie: Barbey und Domi sind sich bewusst, dass Bassersdorf als klarer Aussenseiter antritt.

«Ich denke, nach dem Schlusspfiff werden wir das Spiel anders analysieren müssen als einen Meisterschaftsmatch in der 2. Liga, egal, wie es ausgeht», sagt Barbey. Domi fügt hinzu: «Wir haben nichts zu verlieren.» Kampflos geschlagen geben wollen die beiden sich allerdings nicht. «Unser Team ist stärker als noch vor vier Jahren», sagt Rubin Domi, und Julien Barbey kündigt an: «Wir werden dagegenhalten und versuchen, frech zu spielen.»

(Zürcher Unterländer)