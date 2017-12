Unsichere Velofahrt über den Rhein

Die Nutzerin Nina Hagedorn findet deutliche Worte: «Es muss endlich etwas unternommen werden, wir können nicht mehr auf die Umfahrung warten!». Und Heidi Arbia pflichtet ihr bei: «Die Kinder brauchen einen sicheren Schulweg und die Autofahrer die Sicherheit, dass kein Kind plötzlich auf der Strasse landet.»

Die beiden Kommentare finden sich auf der Kampagnenplattform Change.org, unter der Petition mit dem langen Namen «Errichtung eines Sicherheitsschutzes zwischen dem Fahrradweg und Schaffhauserstrasse». Die Petition formuliert haben die beiden Eglisauerinnen Sonja Nobs und Patrizia Stangl — Und sie haben sie Anfang November bei der Gemeindeverwaltung des Rheinstädtchens eingereicht. Parallel dazu haben bislang mehr als 440 Personen das Anliegen online unterstützt.

Zaun, Plastik oder Tausch

Die Forderung ist ganz konkret: «Wir beantragen die Errichtung eines Sicherheitsschutzes zwischen dem Veloweg und der Schaffhauserstrasse auf der Rheinbrücke Eglisau», heisst es im Petitionstext. «Dabei kann es sich um einen einfachen und kostengünstigen Schutz handeln, wie ein Netz, einen Zaun oder eine Plastikabsperrung.» Das Ziel: Die Autofahrer deutlich auf den nahen Radweg aufmerksam zu machen und gleichzeitig vermeiden, dass ein Sturz vom Velo direkt auf der Autospur endet.

Derzeit ist der Fussgängerweg auf der Brücke durch ein Mäuerchen von den übrigen Verkehrsspuren getrennt (siehe Bild). Der Radweg aber befindet sich auf der «Auto-Seite» dieser Mauer. Hier setzt der Lösungvorschlag II von Stangl und Nobs an: «Die einfachste und schnellste Variante, um den Veloverkehr sicherer zu machen, wäre es, wenn man den Fussweg mit dem jetzigen Veloweg tauschen würde.

Die stark befahrene Rheinbrücke stellt für viele Kinder einen Teil ihres Schulwegs dar. «Bislang ist zum Glück kein tödlicher Unfall passiert», schreiben die Petitionärinnen. «Wir wollen dafür sorgen, dass das so bleibt.» Bezüglich Zeitplan erhoffe man sich eine Umsetzung vor Beginn des Schuljahres 2018/2019.

Gemeinderat macht mit

Mit Datum vom 18. Dezember haben Gemeindepräsidentin Ursula Fehr und Gemeindeschreiber Martin Hermann im Namen des Gemeinderats ihre Antwort publiziert. «Wir teilen Ihre Einschätzung und folgen Ihren in der Petition formulierten Argumenten uneingeschränkt», heisst es im Schreiben. Ausserdem erachte man den baulichen Zustand der Oberfläche des Fahrradwegs für ungenügend, ja stellenweise durchaus für gefährlich. «Die eindrückliche Unterstützung Ihres Anliegens in den sozialen Medien macht deutlich, dass die Thematik viele Menschen bewegt. Und uns geht es auch so.»

Ortseingänge erhalten Ampeln

Fehr und Hermann weisen allerdings auch darauf hin, dass die Zürcherstrasse, die Schaffhauserstrasse und damit auch die Rheinbrücke Bauwerke des Kantons sind. «Dieser ist für die Planung, die Realisierung und für den Unterhalt zuständig.» Wohl seien im Rahmen der anstehenden Sanierung der Ortsdurchfahrt und der Rheinbrücke Massnahmen ausgearbeitet, um den Verkehr sichere und flüssiger abzuwickeln. Als Kernstück des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) sind so neue Ampelanlagen vorgesehen, die jeweils bei den Ortseingängen im Norden und im Süden des Dorfes den Verkehrsfluss in Wellen portionieren, um so Zeitfenster zu schaffen. «Nur leider müssen wir feststellen, dass die Realisierung dieser Massnahmen viel länger dauert als erhofft.»

Langfristige Entlastung könne nur die Umfahrung Eglisau bringen, heisst es in der Antwort weiter. Kurzfristig aber sei der Gemeinderat der Meinung, «dass die von Ihnen beschriebenen Massnahmen so rasch wie möglich zu realisieren sind.»

In diesem Sinne habe man die Petition mit dem folgenden Bitten an die kantonale Baudirektion weitergeleitet: Erstens seien die in der Petition umschriebenen Massnahmen zu prüfen und bei Eignung so rasch wie möglich zu realisieren. Zweitens sei eine ähnliche Abtrennung im Bereich des Einlenkers Alte Landstrasse/Zürcherstrasse zu prüfen — und drittens sei der schadhafte Oberflächenbelag des Velowegs auf der Rheinbrücke so rasch wie möglich zu reparieren. «Wir sind gespannt auf die Stellungnahme des Kantons. und werden Sie auf dem Laufenden halten. Gezeichnet, Ursula Fehr und Martin Hermann.» (Zürcher Unterländer)