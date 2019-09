Unterländer Chemie-Dynastie feiert Familiengeschichte

Martin Maag ist Buschauffeur bei den Zürcher Verkehrsbetrieben und lebt auch in Zürich. Weshalb er zum zweiten Mal zu einem Familienfest nach Oberglatt lud, hängt vor allem mit seiner Familiengeschichte zusammen. Den Anstoss dazu, diese eingehender zu ergründen gab ihm sein Sohn. Der kam vor Jahren mit der Aufgabe nach Hause, die Geschichte der Familie für ein Schulprojekt zu erforschen. Das inspirierte den Vater und er begann sich mit dem Stammbaum seiner Vorfahren zu befassen. Er arbeitete sich durch Archive, reiste nach Schottland und sprach mit vielen Menschen, um von diesen aus erster Hand Informationen über die lange Familien- und Firmengeschichte zu erhalten.

Am Wochenende lud Martin Maag zum zweiten Mal zu einem Familienfest an die Dorfstrasse in Oberglatt, dem alten Geburtshaus des Färbers Maag. «Damit will ich die bedeutungsvolle Geschichte unserer Familie für die Region hochhalten», sagte er. Für den festlichen Tag stellte er auch ein Jubiläumsbuch zusammen, welches unzählige Fakten und Zahlen enthält, die mit Dokumenten und Fotos angereichert ist.

Die Gäste feierten mit einem Ballonwettbewerb, Alphornklängen, Mostpressen und Würsten vom Grill: «Es freut mich, dass so viele Angehörige gekommen sind, denn unsere Geschichte verdient es in Ehren gehalten zu werden», schloss Martin Maag das Fest. Was ihm und den Seinen bleibt, ist die Erinnerung an Pioniere mit Unternehmergeist und daran wie der ehemalige Familienbetrieb in einem globalen Unternehmen weiterlebt.

Die Region geprägt

«Färber Maag» wurde im Jahr 1844 in Dielsdorf von Rudolf Maag gegründet. Das Familienunternehmen stellte anfänglich Färbe- und Düngemittel sowie Knochenmehl her. Bekannt wurde «Färber Maag», durch die Produktion eines indigoblauen Pigments, mit dem die Bauern ihre Arbeitskleidung färbten, dies lange bevor die Bluejeans erfunden wurden. In den 1870er-Jahren wandelte sich der «Färber Maag» zum «Chemiker Maag». Dieser nutzte die Fortschritte der Chemie und fokussierte die Produktion verstärkt auf Düngemittel.

Zwanzig Jahre später feierte der Familienbetrieb Erfolge mit dem «Maag’schen Pulver». Rudolf Maag II rettete mit dem Pulver einen Grossteil der Schweizer Rebbestände vor dem grassierenden Mehltau. Damit war der Grundstein für das Agro-Unternehmen Maag gelegt. Dank neugierigen Wissenschaftlern setzte ein Entwicklungsschub ein und kurz nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wird Maag in eine Familien-Aktiengesellschaft umgewandelt.

1960 übernimmt die vierte Generation die Geschäfte und zwölf Jahre später erfolgt der Verkauf an die Hoffmann-La-Roche. Im Rahmen der Neuausrichtung der Basler Chemie ging die Maag Gruppe 1990 an die Ciba über. Im neuen Jahrtausend wurde Maag Teil der international agierenden Syngeta AG. Innerhalb dieses Unternehmens wird die Maag als eigenständiger Geschäftsbereich «Maag Professional Products» sowie «Maag Haus & Garten» geführt.