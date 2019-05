Unterländer Eventorganisator startet mit Streetfood-Festivals durch

Eigentlich ist er selbständiger Künstlermanager und hatte bislang nicht sehr viel mit Gastronomie am Hut. Aber mit seiner Idee Streetfood-Festivals durchzuführen hat Daniele Ficarazzi aus Stadel den Nerv der Zeit getroffen. «Am Zürcher Hauptbahnhof haben wir gerade einen Besucherrekord aufgestellt mit unserem Anlass», frohlockt der Eventmanager mit 20 Jahren Erfahrung aus der Künstlervermarktungsbranche.

Über 100'000 Leute seien am ersten von sieben Streetfood-Festivals seines Labels in diesem Jahr dabeigewesen. «Die Kombination von Musik und Essen ergab am Ende ein richtiges Volksfest», freut sich Ficarazzi. Seine Eventagentur «Alta Vista» ist wie er selbst auch im Unterland zuhause. Von Büro in Rümlang aus hat er für 2019 bereits eine ganze Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel «Street-Food-Park-Festival» aufgegleist. Die Saison dauert bis im Oktober.

15'000 Besucher erwartet

Nach dem Auftakt im Zürcher HB und gleich anschliessend am Zürich Marathon steht am Freitag in einer Woche sozusagen das Heimspiel vor der Tür. Dann findet auf der Pferderennbahn von Dielsdorf die dritte Ausgabe dieser kulinarischen Weltreise im Kleinformat statt. Wobei «Kleinformat» in diesem Fall 40 Essstände bedeutet. Und jeder von den selbständigen Standbetreibern mit noch ganz verschiedenen Gerichten im Angebot präsent sein werde, erzählt Ficarazzi. Er spricht von rund 250 verschiedenen Menüs und Spezialitäten, die von Freitagabend (24.5. ab 17 Uhr) bis Sonntag (20 Uhr) verkostet werden können. Für den erwarteten Ansturm stehen rund 1000 Parkplätze und bei den Essständen auch 500 Sitzplätze und Lounges sowie eine Bar mit breitem Cocktailangebot bereit.

«Der Erfolg unserer Veranstaltung ist sehr stark von der Witterung abhängig.»Daniele Ficarazzi

Das lässt darauf schliessen, dass dieses Jahr erneut ein Besucherzuwachs erwartet wird. «Wenn 15000 bis 20000 Leute kommen, wären wir ‹happy›», sagt der Organisator. Gerade weil er mehr Publikum anziehen wolle, habe er sich entschieden, das Streetfood-Festival heuer nicht mehr im Herbst – wie die ersten beiden Male – sondern im Frühling durchzuführen. Der Grund liegt auf der Hand: «Der Erfolg unserer Veranstaltung ist sehr stark von der Witterung abhängig.» Und sowohl die Première wie auch die Neuauflage waren nicht gerade vom Wetterglück begünstigt worden, gibt der Stadler Unternehmer zu bedenken. Trotzdem waren vom 30. August bis zum 2. September 2018 bereits rund 10000 Besucher gezählt worden, was Ficarazzi in seinem Unterfangen bestärkte weiterzumachen.

Ein grosser Trend

«Nach dem Rekordevent in Zürich hat sich bereits Schweiz Tourismus bei uns gemeldet», erzählt der Stadler stolz. Überhaupt werde er derzeit von Anfragen überschwemmt, sagt der Organisator. Sein Konzept eines authentischen, international gut durchmischten Streetfood-Festivals samt Unterhaltungsangebot kommt ganz offensichtlich an.

«Das ist ein grosser Trend und wir wollen uns danach richten und uns da und dort den sich verändernden Strömungen anpassen», ist sich der Macher des Street-Food-Park-Festivals bewusst. Dass die Gefahr besteht, dass sich der Streetfood-Trend auch ziemlich rasch wieder abkühlen könnte, ist ihm bewusst. Nichtsdestotrotz will er den Erfolg weiter auskosten. «Nächstes Jahr wird es sicherlich noch mehr solcher Festivals von uns geben.» Und schon heuer erwarten den Stadler noch viele grosse Einsätze. So zum Beispiel auch Anfang Juli am Züri-Fäscht, wo er und seine kulinarischen Partner aus aller Herren Länder auf dem Bürkliplatz die Essstände aufbauen werden. (Zürcher Unterländer)