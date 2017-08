Unterländer Freiluftkinos reichen von urbanem Charme bis ländlichen Chic

Infobox

Buchberg: «Kultur bim Buur» ist von Donnerstag, 17., bis Samstag, 19. August, auf dem Lindenhof der Familie Simmler in Buchberg angesagt. Das Programm: Am Donnerstag läuft «Monsieur Claude und seine Töchter», am Freitag «Schellen-Ursli» und am Samstag «La La Land». Filmbeginn ist jeweils bei Einbruch der Dunkelheit zwischen 21 und 21.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Franken. Bei schlechtem Wetter findet die Vorführung in der Scheune statt. www.besenbeiz.wordpress.com.



Wallisellen: Am Freitag, 18., und Samstag, 19. August, zeigt das «Kino am Chilerai» im Rahmen des Vorortfestivals in diesem Jahr Filme zum Motto «Tierisch gut!». Das Programm: Freitag: «Der letzte Wolf». Samstag: «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind». Davor werden Kinderfilme gezeigt wie «Tom und Jerry», «Shaun das Schaf» und «Als die Tiere den Wald verliessen». Filmstart: ca. 21 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt eine Bar, zudem gibt es Livemusik vom Adrian-Mira-Duo. Eintritt Erwachsene: 12 Franken, Kinder: 6 Franken. Kinderfilme vor dem Hauptfilm sind gratis. www. vorortfestival.ch.



Kloten: Auf dem Klotener Stadtplatz wird am Freitag, 18. August, der Film «La La Land» gezeigt. Die Türöffnung ist um 20.30 Uhr, der Film beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Franken für Erwachsene, Jugendliche ab 12 Jahren und Mitglieder des Vereins Szene Kloten bezahlen 11 Franken. Infos: www.kloten.ch.



Opfikon: Gleich an vier Abenden, Mittwoch, 23., bis Samstag, 26. August, wird sich der Pausenplatz der Schulanlage Mettlen in ein «Open-Air-Filmfestival» verwandeln. Das diesjährige Programm: Mittwoch: «Die göttliche Ordnung». Donnerstag: «Willkommen bei den Hartmanns». Freitag: «Hidden Figures». Samstag: «Ich – einfach unverbesserlich 3». Die Festwirtschaft öffnet um 19.30 Uhr, Filmstart ist jeweils um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Franken. Infos: www.opfikon.ch.



Bassersdorf: Im Ortsteil Baltenswil steht beim alten Schützenhaus am Donnerstag, 24., und Freitag, 25. August, die mittlerweile dritte Austragung des Balti-Open-Air-Kinos an. Auf dem Programm steht am Donnerstag mit dem Film «Everest» ein Drama über zwei Expeditionsteams, die im Jahr 1996 den Mount Everest erklimmen wollen. Am Freitag wird die deutsche Tragikomödie «Mein Blind Date mit dem Leben» von Marc Rothemund gezeigt. Organisiert wird der Anlass vom Dorfverein Baltenswil. Abendkasse und Festwirtschaft mit Grill jeweils ab 19 Uhr. Filmstart ist bei Einbruch der Dunkelheit, ca. 21.30 Uhr. Eintritt: 15 Franken. Durchführung nur bei gutem Wetter. Infos: www.dvbaltenswil.ch.



Steinmaur: Das Open-Air-Familienkino auf dem roten Platz der Primarschule zeigt am Freitag, 25. August, «Honig im Kopf». Der Barbetrieb startet um 20 Uhr, Filmstart ist um ca. 21 Uhr. Veranstalter ist die Kulturkommission Steinmaur. Infos: www.kultur-zueri-unterland.ch.



Niederglatt: Am 25. und 26. August organisiert die Kultur- und Dorfkommission bei der reformierten Kirche Niederglatt das Open-Air-Kino an der Glatt. Das Programm: Freitag: «Usgrächnet Gähwilers». Samstag: «Mein Name ist Eugen». Filmstart ist um etwa 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei (Kollekte). Der Verein Comi­tato amici sorgt ab 19 Uhr für das leibliche Wohl. Bei schlechtem Wetter findet der Anlass in der Halle im Eichi statt.red