Unterländer Narrenkrieger marschieren ins Oberland

Bewaffnet mit Schwertern, Heugabeln und Saublasen machten sich die Bassersdorfer Fasnächtler am Freitag auf zu ihrem sogenannten Bubenmarsch. «Das ist ein unglaublich schöner Anlass. Vom viereinhalb Monate alten Kleinkind bis zu über 80-Jährigen sind bei uns mehrere Generationen dabei», schwärmt die Organisatorin, Karin Sonderegger-Ziörjen. Sie hat heuer erstmals die Rolle eines Pajass und führt das Narrenheer zusammen mit ihrem Kollegen in selbiger Funktion, René Moggio, an.

Die wehrhaften Mannen und rüstigen Weiber – längst sind nicht nur die (Schul-)Buben dabei – leisteten heuer dem 15. neuzeitlichen Marschbefehl Folge und zogen für die Neuauflage 2020 gen Osten nach Greifensee.

Pajasse unter sich: Karin Sonderegger-Ziörjen (re.) und Brigitte Siber.

Als Parodie auf die Musterungen zur Zeit des Helvetischen Söldnertums trieben die jungen Bassersdorfer bis 1933 diese militärische Strenge ad absurdum. Erst 2006 wurde die alte Tradition der Bubenmärsche wieder aufgenommen. Der Reiz besteht unter anderem darin, in ungewohnten «Hudlen» gemeinsam und gesellig etwas zu erleben, was fernab des Alltags liegt.

Gute Gespräche möglich

«Im Gehen hast du die besten Gespräche, wenn sich der Blick nach vorne richtet und alle um dich herum ein gemeinsames Ziel verfolgen», meinte Susanne Beck, die an fast allen neuzeitlichen Bubenmärschen dabei war.

Im Wald bei den «Pyramiden» von Wangen gabs die erste Rast auf dem rund 15 Kilometer langen Marsch.

Urs Wegmann, der den alten Brauch 2006 wiederbelebt hatte, lag dieses Jahr leider krank im Bett. Der Bassersdorfer ist oberster Ranger im Schutzgebiet am Greifensee und hatte den Empfang der Unterländer Narren im dortigen Städtchen durch die Gemeindepräsidentin Monika Keller angeregt.