Unterländer Pizzaöfen laufen heiss

Mit wenigen Mausklicks zum Nachtessen: So könnte der Werbeslogan eines Pizzakuriers heute lauten. In der Schweiz liefern bereits über 1800 Restaurants Essen über die Online-Plattform eat.ch aus. Die Muttergesellschaft Just Eat ist in 13 Ländern präsent — in der Schweiz mit eat.ch. Global wurden 26 Prozent mehr Bestellungen als im letzten Jahr verzeichnet. Das Kuriergeschäft boomt auch im Unterland. Eigentlich jede beliebige Speise kann man sich nach Hause liefern lassen. Unangetastet an der Spitze stehen aber nach wie vor die Pizzen. Dahinter kommen Kebabs, Cordon Bleus und asiatische Speisen.Eine Auswertung von eat.ch zeigt: Zu den bliebtesten Kurieren im Bezirk Dielsdorf gehört die Pizzeria Pinocchio. Geschäftsführer Mehmet Ahishali schätzt das: «Nur dank meinen Kunden kann ich seit 22 Jahren im gleichen Lokal in Dielsdorf arbeiten.» Ahishali setzt voll auf Lieferservice. «Jeder sollte das machen, was er am besten kann.» Es habe zwar Stühle und Tische in seiner Pizzeria, bedient werde man aber nicht.

Der Pizzaiolo verlangt von seinen Kurieren stets korrektes Verhalten: «Höflichkeit steht bei uns an oberster Stelle.» Nur so lohne es sich, dass sie qualitativ sehr gutes Essen ausliefern. Fällt eine Pizza auf den Boden, werde sofort eine neue gemacht. «Wir liefern nur Pizzen aus, die wir auch selber essen würden», sagt Geschäftsführer Ahishali.

Welche Pizza bei Pinocchio am meisten bestellt wird, verrät der Geschäftsführer nicht. «Die Konkurrenz ist gross», meint er mit einem Schmunzeln.

Gratis Getränk und Salat

Was die Pizzeria Pinocchio im Bezirk Dielsdorf ist, ist der Monarca Pizza Kurier im Bezirk Bülach. Geschäftsführer Ibrahim Coksurer setzt dabei nicht nur auf italienische Speisen. Kebab, Burger, Pouletgerichte und einiges mehr hat er im Angebot. «Ich habe genug Erfahrung und ausreichend Mitarbeiter, um eine so grosse Menukarte zu präsentieren.» 70 Prozent der Kunden würden aber ohnehin Pizza bestellen.

Als kleines Dankeschön bekommen die Kunden von Monarca zu jeder Bestellung ein Gratisgetränk. «Über Mittag geben wir auch Gratis-Salate mit», sagt Coksurer. Sein Erfolgsrezept: «Wir kochen feiner als die Konkurrenz.» Auch er konzentriert sich voll und ganz auf das Liefergeschäft. «Ein Restaurant braucht zu viel Platz und noch mehr Mitarbeiter. Das schaffe ich nicht.»

Bei einer Bestellung über eat.ch bei Monarca fällt auf: Auch Zigaretten und reichlich Alkohol gibt es im Angebot — Eine neue Möglichkeit für Minderjährige, an alkoholische Getränke zu gelangen? «Nein», sagt Coksurer, «unsere Kuriere verlangen zuerst einen Ausweis, bevor sie Zigaretten oder Alkohol abgeben.» Bier und Schnaps werde ohnehin nur selten bestellt. Bei den Zigaretten gebe aber sogar Stammkunden.

Dorfbeizen nicht in Gefahr

Laufen die Unterländer Dorfbeizen nun Gefahr, dass die ohnehin schlechten Gästezahlen weiter sinken? Der Country Manager von eat.ch, Dominic Millioud, sagt: «Unser Service bietet auch Chancen für Dorfbeizen. Wenn sie über unsere Plattform liefern, können sie eine zusätzliche Einkommensquelle zum normalen Tagesbetrieb generieren.» Der Service von eat.ch ist kostenlos. Auch Restaurants, die zurzeit noch keinen Heimlieferservice anbieten, können eine Partnerschaft mit eat.ch abschliessen. Die GmbH stellt den Beizen in Städten sogar Logistikpartner zur Seite. «Über diesen werden Fahrer organisiert. In Zürich liefern diese mit dem Velo, in Basel mit dem Auto.»

Eat.ch strebt danach, den Bestellvorgang für ihre Kunden weiter zu vereinfachen. «Wir sehen vor allem grosses Potential im Burger-Segment und dem gesunden Sektor.» Immer mehr Schweizer würden gerne Salate, Suppen oder Wraps essen.

(Zürcher Unterländer)