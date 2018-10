Unterländer Schulen wollen von Hexen und Kürbissen nichts wissen

Rund 150 000 Halloween-Kürbisse erntet die Jucker Farm auf ihren Feldern in Rafz. Die meisten davon kommen in den Detailhandel, ein kleiner Teil wird direkt im Hofladen verkauft. «Auch Schulen, Vereine und Restaurants gehören zu unseren Kunden», weiss Raphael Peterhans, Betriebsleiter vom Rafzer Hof. Das Interesse an Halloween und den Kürbissen steige nach wie vor an, wenn auch nicht mehr so stark. Doch Kürbisse, in die fiese Fratzen gschnitzt sind, sind ein wichtiger Bestandteil der Deko am 31. Oktober. Dafür geeignete Sorten sind weich und haben eine dünne Schale und einen grossen Hohlraum, in dem eine Kerze platziert werden kann.

Als grösste Schwierigkeit beim Schnitzen sieht Peterhans das Messer: «Man schneidet sich rasch in den Finger», warnt er. Wer vor dem Schnitzen mit einem Filzstift das Gesicht einzeichne, habe es danach leichter. Damit der «Jack O’Lantern» – so der englische Name der Gemüselaterne – nicht gleich kaputt geht, empfiehlt der Experte, ihn nach draussen zu stellen. «Aber Achtung, Frost verträgt er gar nicht, dann fällt er zusammen.»

Zombies und Fledermäuse sind Dauerbrenner

Nebst Kürbissen spielen auch Kostüme eine wichtige Rolle an Halloween. Susanne Fasnacht hat in ihrem Verleih in Diesldorf unzählige davon, doch ihre Kundschaft wird immer weniger. «Die Konkurrenz im Internet ist sehr gross und hat tiefere Preise», erzählt sie. Heuer habe sie noch keinen besonderen Trend erkennen können, in vergangenen Jahren seien grusliege Outfits wie Zombies stets beliebt gewesen. «Wir haben auch eigene Kombinationen wie Geister-Hippies gemacht», sagt Fasnacht.

Beim Online-Anbieter Funshop werden für Halloween alle Kostüme von Nonnen und Priestern bis zu Zombies und Vampiren oft gekauft. «Bei Kindern sind Fledermauskostüme besonders beliebt», sagt Cesare Alessandrelli von der Geschäftsleitung. Horrorclowns hätten dafür etwas an Schwung verloren; neu im Sortiment dieses Jahr ist der aus der TV-Serie «Haus des Geldes» bekannte Rote Räuber Dalí.

Auch bei Funshop spürt man den Konkurrenzdruck: «Vor mehr als zehn Jahren haben wir als Vorreiter begonnen. Die Nachfrage ist explosionsartig angestiegen» sagt Alessandrelli. In den letzten zwei bis drei Jahren habe der Umsatz stagniert, nicht zuletzt wegen den Anbietern im Ausland.

Der Bezug zum ausländischen Brauch fehlt

Obwohl viele Kinder und Jugendliche Gefallen an Halloween finden, wird der Brauch in der Schule weitestgehend ignoriert. Marco Stühlinger, Leiter Bildung der Sekundarschulgemeinde Niederglatt-Niederhasli-Hofstetten, erklärt: «Halloween ist bei uns nicht explizit bemerkbar. Geschnitzte Kürbisse und Kostüme sind ebenfalls kein Thema. Da Lehrpersonen und Schulleitung den Brauch nicht aus ihrer Kindheit kennen, fehlt der Sinn und Bezug, diesen an unserer Schule zu feiern.»

Dasselbe gilt für die Primarschule Glattfelden: «Bei uns im Schulalltag hat Halloween keinen besonderen Stellenwert», sagt Schulleiterin Franziska Burgener. Es könne sein, dass die Herkunft des Tages in einzelnen Klassen besprochen werde. Dies ist auch in der KZU in Bülach so, beispielsweise im Englischunterricht, heisst vom Sekretariat des Gymnasiums.

(Zürcher Unterländer)