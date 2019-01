Unterländer versucht Dieter Bohlen zu beeindrucken

Eines ist sicher: Es wird schwierig sein die Jury, bestehend aus Poptitan Dieter Bohlen, den beiden Sängern Xavier Naidoo und Pietro Lombardi sowie Supertänzerin Oana Nechiti, zu überzeugen. Doch der 25-Jährige gibt sich zuversichtlich. «Ich habe das Gefühl, dass ich vor allem Dieter Bohlen gefallen werde», sagt er.

Mattia Desole ist seit Jahren «DSDS»-Fan und glaubt dabei festgestellt zu haben, dass Dieter Bohlen langweilige Kandidaten nicht so sehr schätzt. «Und weil ich alles andere als langweilig bin, habe ich Bohlen gleich als Jury-Joker gewählt», sagt der Oberglatter. Das bedeutet: Wenn zwei der vier Jurymitglieder für ein Weiterkommen, zwei für ein Ausscheiden plädieren, so gibt das Urteil Dieter Bohlens den Ausschlag.

Einfach so reingerutscht

«Ich bin einfach reingerutscht, habe nie Gesangstunden genommen und stand auch noch nie ernsthaft auf einer Bühne», erzählt der Kandidat. Bisher trällerte der junge Familienvater höchstens während längerer Autofahrten, um seine beiden Söhne bei Laune zu halten. «Liam und sein Bruder Justin stehen da voll drauf», sagt er. Mattia Desole arbeitet in Winterthur bei einer Stellenvermittlung. Als er und ein paar Arbeitskollegen an einem schönen Sommertag während der Mittagspause durch die Stadt zogen, entdeckten sie den Truck von «DSDS».

In diesem konnte man sich spontan bewerben. «Man fragte mich, ob ich ein Playback dabei habe oder sonst irgendwie vorbereitet sei», erzählt er. Als er verneinte, spielte man auf einem Laptop einen Song ein und der junge Mann sang mit. Er hinterliess seine Kontaktdaten und war extrem verblüfft, als er kurze Zeit später die Einladung zu einem Vorcasting in Köln erhielt.

«Ich bin einfach reingerutscht, habe nie Gesangstunden genommen und stand auch noch nie ernsthaft auf einer Bühne.» Mattia Desole

Er meisterte auch diese Hürde. Somit ist er in der fünften Castingrunde von «DSDS», die heute Samstagabend auf RTL ausgestrahlt wird, mit dabei.

Mattia Desole wird mit «Let Me Love You», einem Song des US-amerikanischen R&B Sängers Mario und mit «Love Yourself» von Justin Bieber antreten. «Es ist schon speziell, vor so einer prominenten Jury und vor Millionen von Zuschauern zu singen. Das bin ich nicht gewöhnt. Auf die Reaktionen bin ich gespannt», sagt er und erzählt dann, dass er Lampenfieber erst gar nicht aufkommen lässt . «Ich habe einen Job, zwei tolle Kids und meine Frau Christina unterstützt mich mega. Mir kann nichts passieren. Ich nehme es gelassen, geniesse es und freue mich richtig darauf», sagt er.

Beistand erhält der mutige Mann auch von seinem Kollegen Dario Graf, den er fast sein halbes Leben lang kennt. Der Winterthurer begleitet ihn zur Castingshow nach Hamburg und unterstützt ihn moralisch.

Captain der U-17-Nati

Mattia Desole hat es nicht nur im Kopf und in den Stimmbändern, sondern auch in den Beinen. Als ehemaliger Junioren Nationalspieler führte er an der U17-EM 2010 die Schweizer Fussball Nationalmannschaft als Captain an. «Später gab ich den Sport auf. Wenn es mit der Fussballkarriere schon nicht geklappt hat, versuche ich es jetzt mit dem Gesang», sagt er. Teilnehmer aus 55 Nationen werden bei der aktuellen Staffel von «DSDS» mitmachen.

Erst kürzlich haben auch zwei Schweizer den begehrten Titel abgesahnt. 2012 war es Luca Hänni und ein Jahr später Beatrice Egli. Beide Stars sind mittlerweile erfolgreich im Business unterwegs. Desole sagt: «Es könnte ja sein, dass mir das auch gelingt. Man weiss es erst, wenn man es versucht. Ich weiss nicht, wohin mich mein Weg führt. Aber eines ist sicher: Ich hebe nie ab.»

