Unterländer will an die Spitze des Jugendparlaments

Der Vorstand des Jugendparlaments Kanton Zürich wird jeweils für ein Jahr gewählt. Der Walliseller Olivier Jacot war vor zwei Jahren zum Jugendparlament gestossen und sitzt seit Frühling 2019 im Vorstand. Am kommenden Samstag, 14. März, finden anlässlich der Generalversammlung Neuwahlen statt. Jetzt strebt Jacot das Präsidium an.

Knapp 280 Mitglieder zählt das Zürcher Jugendparlament, das als Verein organisiert ist (siehe Kasten). Für die Beschlussfähigkeit muss jeweils ein Viertel davon anwesend sein. Üblicherweise kämen zwischen 70 und 80 junge Leute zu den Sitzungen des Jugendparlaments. «An jener im September letzten Jahres war es wegen einer fehlenden Stimme nicht möglich, unsere Forderungen festzusetzen», bedauert Jacot. Seine Anliegen kann das Jugendparlament nämlich dem Kantonsrat präsentieren. Als Präsident – wobei er sich auch ein Co-Präsidium vorstellen kann – würde er alles daran setzen, jeweils genügend Stimmberechtigte für die Teilnahme an den Versammlungen zu motivieren.

Zum Aufgabengebiet Jacots als Vorstandsmitglied gehört die Leitung der Arbeitsgruppe Parlamentssitzungen im Rathaus Zürich, die die letzte Parlamentssitzung am 29. Februar organisierte. «Zuerst haben die Mikrofone nicht funktioniert. Dieser Missstand konnte aber zusammen mit dem Rathaus-Team rasch behoben werden. In einer solchen Situation müssen wir einfach sofort reagieren können.»

Keine politische Karriere

Obwohl der 19-Jährige im Jugendparlament aktiv ist, hat er nicht im Sinn, politisch Karriere zu machen. «Nächstes Jahr steht die Maturprüfung an. Danach möchte ich Politikwissenschaften studieren.» Olivier Jacot ist das jüngste von fünf Kindern und wohnt noch zu Hause. In der zweiten Oberstufe hat er festgestellt, dass die persönliche Meinung des Geschichtslehrers wenig gemeinsam hatte mit dem, was im Unterricht gefragt war. «Damals bin ich auf politische Fragen aufmerksam geworden», sagt der Jugendparlamentarier. Innerhalb der Familie hat er mit seinem älteren Bruder über Politik diskutiert, und eine Cousine sitzt für die SP im Grossen Gemeinderat Winterthur.

«Regeln, wie wir als Menschen miteinander umgehen, ist doch bereits Politik.»Olivier Jacot

Kandidat fürs Präsidium

des Zürcher Jugendparlaments

Jacot ist überzeugt davon, dass die Jugendlichen sich viel stärker für das politische Geschen interessieren, als gemeinhin angenommen werde. «Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte.» Mit seinem Engagement für das Jugendparlament will er junge Menschen noch stärker sensibilisieren. «Regeln, wie wir als Menschen miteinander umgehen, ist doch bereits Politik», sagt er.

Gleiche Interessen verbinden

Im Jugendparlament hat Olivier Jacot Gleichgesinnte gefunden. «Wir führen anregende Diskussionen, wobei eine allfällige Parteizugehörigkeit der Mitglieder keine Rolle spielt.» Das Jugendparlament entwickelt Ideen, und wenn die Mehrheit in den eigenen Kommissionen eine vorgeschlagene Lösung gutheisst, wird sie dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt.

Zwischen vier und sechs Stunden pro Woche wendet der Maturand für die Arbeit im Jugendparlament auf. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für Hobbys, ausser ein bisschen Sport zu treiben. Am liebsten ist Olivier Jacot mit dem Velo unterwegs.