Unterländer wird Präsident der europäischen Kamelfarmer

Am vergangenen Wochenende haben sich im Zürcher Unterland die Inhaber von Kamelfarmen aus Europa zu einem besonderen Forum getroffen. Im Rümlanger Hotel Radisson gründeten sie den Europäischen Kamelbesitzer Verband (ECROA – European Camel Ranch Owners Associaton).

Massgeblich daran beteiligt war der Oberglatter Unternehmer Kamel Ben Salem. Er betreibt seit 2004 am Rand des Flughafens sinnigerweise eine eigene Kamelfarm. Der ursprünglich aus Südtunesien stammende Besitzer von 22 Dromedaren und einem Trampeltier hat den Vorsitz des neu gegründeten Europäischen Verbandes ECROA übernommen. Ben Salem ist Gründungsmitglied und erster Präsident der europäischen Kamelfarmbesitzer. Zugleich hat der umtriebige Unterländer, der vor bald 20 Jahren in die Schweiz kam und inzwischen auch Schweizer Bürger ist, selbst die Verbindungen zum Weltverband hergestellt. So waren am Wochenende auch der Generalsekretär der internationalen Kamel Organisation (ICO), Mubarak Al Swilim aus Saudi Arabien sowie Khalid Abuhumaid, Präsident des Camel Club Saudi Arabien an der Gründungsversammlung in Rümlang anwesend.

Von Polen bis Spanien

Nebst Ben Salem und den übrigen Schweizer Vertretern gehören Kamelfarmer aus sieben weiteren europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen, Grossbritannien, Norwegen und Österreich) zu den Gründungsmitgliedern. Gemäss Schätzungen des Oberglatters werden in ganz Europa mehrere tausend Kamele gehalten, wobei er in erster Linie von «Altweltkamelen» spricht, also primär Dromedaren und Trampeltieren. Aber auch Lamas, von denen der neue ECROA-Präsident auch zwei Exemplare hält, gehören zur selben Tierfamilie, sie sind allerdings Neuweltkamele. Ziel des neuen Verbandes ist es, die Kamelhaltung zu fördern und Kamele bekannter zu machen. Nicht nur als touristische Attraktion oder im Rahmen der Freizeitbeschäftigung, sondern auch gezielt als Nutztier, welches Milch, Wolle und Fleisch liefert. Diese Aspekte würden bislang gerade in Europa wenig beachtet. Insbesondere die Kamelmilch gilt mit einem tiefen Fettanteil, hoher Vitaminkonzentration und guter Verträglichkeit als besonders gesund. Ben Salem beschreibt sie als leicht salzig im Vergleich zur Kuhmilch.

«Es wartet viel Arbeit auf mich», sagt der Oberglatter. Seine neue Herausforderung bestehe nun darin, die Kamelbesitzer in ganz Europa zu vernetzen und in ihrer Kamelzucht zu unterstützen. Jedes Jahr soll nun in einem anderen Land ein grosses Kamelfestival stattfinden. Das erste wird im August 2020 in Oberglatt steigen. (cwü)