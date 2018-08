Unterländer wollen überraschen

Übermorgen Samstag treffen die Unterländer Handballer um 16 Uhr in der Klotener Ruebisbachhalle auf einen langjährigen Erstligisten, der in der Vergangenheit jedoch nicht zu den Spitzenteams seiner Gruppe zählte. Für die Gastgeber bedeutet dies: Wenn zwei Wochen später die Meisterschaft beginnt, sollte ein Gegner wie die SG Vorderland für sie in Reichweite liegen. Dies zumindest, wenn sie in der ersten Saison nach dem Aufstieg in der 1. Liga gut mithalten wollen. Andy Frideling, der Assistenztrainer der SG Kloten/Rorbas, freut sich denn auch über die Gelegenheit zum Formtest auf Wettkampfniveau, präzisiert aber: «Dieser Cupmatch ist vor allem ein Test für unsere zweite Garde – viele, die sonst vielleicht weniger Einsatzzeit hätten, bekommen die Chance, sich zu zeigen und zu beweisen.» Der Grund: Wegen Verletzungen sowie aufgrund von vor allem ferienbedingten Absenzen müssen die Unterländer gegen die Appenzeller ohne vier Feldspieler und zwei Goalies auskommen. Und unter den Fehlenden befinden sich einige ihrer potenziellen Leistungsträger. Mit insgesamt nur zehn Feldspielern werde es nicht einfach zu bestehen, schätzt Frideling.

Dasselbe dürfte auch in der Meisterschaft gelten, in die der Liganeuling zwei Wochen und einen Tag später, am Sonntag, 2. September, mit dem Heimspiel gegen die Red Dragons Uster starten wird. «Wir wollen den Ligaerhalt schaffen, am besten indem wir in die Aufstiegsrunde einziehen», gibt Frideling als Ziel an. Um dies zu erreichen, müssten die Unterländer in der Schlusstabelle unter den acht Teams der 1. Liga, Gruppe 2, die sich bis kurz vor Weihnachten in Hin- und Rückspielen messen, einen der vorderen vier Plätze einnehmen. Die Schwierigkeit dabei: Mindestens während dieser ersten Saisonhälfte müssen sie auf zwei ihrer Besten aus der Aufstiegssaison verzichten. Rückraum-Regisseur Hannes Rusterholz weilt für ein Auslandsemester in den USA, während Kreisläufer Stefan Lütscher beruflich bedingt kürzertreten und sich dem Drittligisten Einsiedeln anschliessen wird. «Stefan hat unsere Abwehr hervorragend organisiert, gerade sie beide haben in der Verteidigung sehr gut harmoniert», sagt Cheftrainerin Agnes Kriser. Ohne die langfristigen Ausfälle der beiden Leistungsträger auf den zentralen Positionen im Feld hätte sie ihrem Team durchaus zugetraut, um einen Spitzenplatz mitzuspielen, so aber müsse es um einen Platz in der Aufstiegsrunde kämpfen. Bange ist der Ungarin angesichts der Herausforderung aber keineswegs.

Sommerferien in der Halle

«Meiner Meinung nach ist der Niveauunterschied zwischen 1. und 2. Liga nicht so gross», meint Agnes Kriser, «die Spitzenteams der 1. Liga sind natürlich besser, aber die Mannschaften der unteren Hälfte sind auf unserem Niveau.» Als Topteams erwartet die Ungarin Yellow Winterthur, Frick, die Red Dragons Uster sowie die HSG Siggenthal / Vom Stein Baden, in der unteren Hälfte sieht sie Magden/Möhlin, Leimental und Mitaufsteiger Andelfingen. Die gewiefte Taktikerin, welche die SG Kloten/Rorbas auch dank eingehender Videoanalysen der Gegner in der vergangenen Saison von den Tiefen der 2.-Liga-Rangliste bis hin zum überraschenden Aufstieg geführt hat, wird sich freilich erst in den kommenden Wochen eingehender mit der Konkurrenz beschäftigen und eine genauere Prognose stellen können.

Während der Vorbereitungszeit, die für die Unterländer unmittelbar nach der Airport Trophy Anfang Juli begann, galt ihr Fokus dem eigenen Team und vor allem: der Verteidigung. Insbesondere die Neuzuzüge, die das Kader vor allem in der Breite verstärken dürften, sowie Paulo Baumgartner und Rany El-Na­shar, die nach einjähriger Pause ins Team zurückgekehrt sind, mussten die Kloten/Rorbaser Abwehrsysteme kennen lernen. «Ein gut funktionierender Abwehrverbund ist für uns ganz wichtig, im Angriff sind wir ja schon stark», erklärt Kriser. In der Offensive lag der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Spiels gegen 6:0-Abwehrsysteme. Optimal sei die Vorbereitung nicht verlaufen, räumen die Cheftrainerin und ihr Assistent Andy Frideling ein. Abwesenheiten durch Ferien hätten die gemeinsame Arbeit an taktischen Details genauso beeinträchtigt wie alte Blessuren aus der Vorsaison, die ein dosiertes Training nötig gemacht hätten.

Keine Angst vor Niederlagen

«Wir sind nach dem Aufstieg in einem gewissen Umbruch, in der ersten Saisonhälfte müssen wir uns daher primär darauf konzentrieren, uns spielerisch zu verbessern und die Mechanismen zu finden, die wir in der Vorbereitung noch nicht wie gewünscht entwickeln konnten», kommentiert Andy Frideling. Angst, in der 1. Liga überfordert zu sein, höre der spielende Assistenztrainer bei seinen Mitspielern jedoch nicht heraus.

«Ein bisschen Ungewissheit ist schon dabei, aber die meisten sehen die 1. Liga als neue Erfahrung und Herausforderung und freuen sich darauf, dass die Wettkampfzeit wieder anfängt», schildert Frideling. «Ausserdem sind wir in der 1. Liga der Underdog und haben nichts zu verlieren.» Und wie wohl sie sich in dieser Rolle fühlen, haben die Unterländer eine Stufe tiefer in der vergangenen Saison gezeigt. (Zürcher Unterländer)