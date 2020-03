Unterland-Männern gelingt die Heimderniere

Eine Partie haben Züri Unterlands Männer in der Finalrunde der besten acht NLB-Teams noch zu bestreiten. Doch schon jetzt steht rechnerisch fest, dass es dem Cupfinalisten und NLB-Vizemeister der vergangenen Saison auch heuer nicht zum 1. Platz in der Schlussrangliste reichen wird. Nach der klaren 0:3-Niederlage zum Auftakt ihrer Doppelrunde beim Tabellenzweiten Lausanne UC II und dem 3:1-Sieg des überragenden Aufsteigers und Leaders St. Gallen in Colombier konnten die Unterländer die Ostschweizer schon nicht mehr abfangen. Tags darauf zeigten die Spieler von Trainer Lucian Jachowicz gegen jene Equipe aus Colombier, die ihnen im Hinspiel die erste Finalrunden-Niederlage zugefügt hatte, dennoch die gewünschte Reaktion. Mit 3:0 setzten sich die Unterländer in einer animierten Partie durch und wahrten sich damit die Chance, die Saison abermals als Zweitbeste zu beenden.

Züri Unterlands Captain Manuel Gahr (rechts) blickt hier neben Fabian Bigger zufrieden auf das letzte Heimspiel und die sich dem Ende zuneigende Saison zurück. Bilder: Leo Wyden

«Im Gegensatz zu gestern in Lausanne haben wir heute locker und mit Freude aufgespielt, weil wir einfach unser letztes Heimspiel der Saison geniessen wollten», kommentierte Captain Manuel Gahr, «gestern waren wir zu verkrampft, wollten es erzwingen und haben es zum Teil mit der Brechstange probiert.» Zu viele Elemente ihres Spiels hätten nicht genau genug funktioniert, um gegen ein Spitzenteam wie Lausanne zu bestehen.

Erfolgreiche Revanche

Gegen Colombier genügte den Unterländern indes eine solide Leistung aller Mannschaftsteile. Dabei hielten die aufsässigen Gäste bis zum Schluss dagegen und kamen ihnen näher, als es das klare Gesamtergebnis vermuten lässt. So verloren die Neuenburger den ersten Satz nur knapp 23:25 und lagen im zweiten Durchgang mit sechs Punkten, später mit 20:15, vorne. Allen voran ihr sprunggewaltiger US-amerikanischer Angreifer Roy Powell bereitete den Unterländern mit seinen wuchtigen Aufschlägen und Angriffsbällen immer wieder Probleme. Doch die Gastgeber steigerten sich, setzten Colombier stärker unter Druck, wehrten zwei Satzbälle ab und hatten am Ende mit 27:25 die Nase vorn. Im dritten Umgang schliesslich gingen sie von Anfang an in Führung, blieben bis zum finalen 25:20 konzentriert und wirkten dabei stets so, als hätten sie noch Reserven.

«Im Hinspiel mussten wir auf vier Spieler verzichten, ausserdem hat Powell dort noch stärker gespielt, und die eigenen Fans haben Colombier angetrieben», nannte Lucian Jachowicz die Gründe für das damalige 1:3 seines Teams. «So kann man dort auch verlieren.» Obwohl die damalige Niederlage die Chancen der Unterländer auf den Ehrentitel des NLB-Meisters nach dem verheissungsvollen Start zur Finalrunde jäh geschmälert hatte, mochte Züri Unterlands Trainer der verpassten Chance nicht mehr hinterhertrauern. «St. Gallen und Lausanne sind stärker als wir und stehen darum auch zu Recht oben», befand Jachowicz. «Wir können stolz sein, wieder zu den besten vier Amateur-Teams der Schweiz zu zählen. Wenn mir das jemand am Anfang der Saison angeboten hätte, ich hätte es angenommen.» Anstelle des zurückgetretenen, überragenden Fabian Perler auf der so zentralen Passeur-Position mit zwei Akteuren in die Meisterschaft zu gehen, die noch über wenig bis keine Spielpraxis auf dieser Stufe verfügten, habe ein grosses Fragezeichen dargestellt. «Dafür hat alles sehr gut funktioniert, und gerade die Jungen im Team haben Fortschritte gemacht.»

Züri Unterlands Tjark Hinrichs (links) gehört zu den Aufsteigern der Saison. Thomas Schatzmann beobachtet den Angriff des Mittelblockers.

Saubere statt coole Pässe

Neuzuzug Nick Bienz und Eigengewächs Tjark Hinrichs hätten ihre Chance genutzt und gemeinsam mit den Routiniers Fabian Bigger und David Schlatter für einen ausgeglichen besetzten Mittelblock gesorgt, führte Lucian Jachowicz aus. Zudem habe sich Passeur Luc Häring sehr positiv entwickelt, betonte der Trainer. Gegen Ende der Qualifikations- und während der Finalrunde bekam der 23-Jährige denn auch in der Startaufstellung zumeist den Vorzug vor Mario Clavadetscher.

Auch gegen Colombier zeigte der 1,75 m grosse Klotener, welcher dem Verein buchstäblich von Kindesbeinen angehört, seine Stärken. So verstand es Häring, seine Mitspieler im Angriff variabel und klug anzuspielen, auch wenn ein Annahme-Ball einmal nicht auf mustergültigem Weg zu ihm fand. Dementsprechend strahlte der junge Passeur nach der Partie über beide Ohren und erklärte, «mega happy» zu sein. «Im Lauf der Saison habe ich die Chance bekommen, viel zu spielen, und habe dadurch Fortschritte gemacht», schilderte er, «entscheidend war vor allem, dass die Abstimmung immer besser geklappt hat.» Zu Beginn der Saison habe er sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt, es vielleicht zu gut machen wollen. «Die Fussstapfen, die Fabian Perler hinterlassen hat, waren natürlich sehr gross.» Seine routinierten Mitspieler, allen voran Captain Manuel Gahr, hätten ihn unterstützt. «Er hat mich immer wieder aufgemuntert, wenn ich einen Pass nicht optimal gespielt habe», verriet Häring. «Er war es auch, der mir gesagt hat, dass es gar nicht darauf ankommt, dass mein Spiel cool aussieht, sondern einfach nur darauf, dass die Bälle richtig ankommen. Das hat mir sehr geholfen.»

Passeur Luc Häring hat sich mit klugen, variablen Pässen seinen Platz in Züri Unterlands Startsechs erkämpft.

Zukunft mit Fragezeichen

Auch und vor allem angesichts der positiven Entwicklung Härings und der weiteren Jungen im Team wäre zu wünschen, dass Züri Unterlands Männer in der Nationalliga B auch in der kommenden Saison, der ersten mit dem geänderten Modus und gestiegenen Aufwand, angehören werden. Den Entscheid über ihren Verbleib oder Rückzug aus der Liga wollen die Unterländer in den nächsten Tagen, spätestens bis zum Rückzugstermin vom 23. März, treffen.