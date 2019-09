Unterlassene Nothilfe mit tragischem Ende

Es wäre für die heute 55-Jährige ein Einfaches gewesen, einem jungen Mann das Leben zu retten. Sie hätte den Notruf wählen oder um Hilfe schreien können. Doch stattdessen lief die Frau, die selber Mutter mehrerer Kinder ist, weg. Das scheinbar Unfassbare geschah vor zwei Jahren kurz vor 5 Uhr am Bahnhof Stadelhofen in Zürich.

Der Mann war dort auf Gleis 3 gestürzt. Die Frau entdeckte ihn, stieg zu ihm hinunter und versuchte ihn vom Gleis zu ziehen. Dann entfernte sie sich, ohne etwas zu unternehmen. 21 Minuten später befuhr die erste S-Bahn das Gleis, auf dem der junge Mann noch immer lag. Er starb am Unfallort.

«Eine wüste Geschichte»

Der Frau wurde deshalb von der Staatsanwaltschaft «Unterlassen der Nothilfe» vorgeworfen. «Meine Mandatin hatte nicht die nötige Kräfte, um den Mann von den Gleisen zu ziehen», sagte dagegen ihr Verteidiger. Ausserdem habe sie nicht wissen können, wann auf der stark befahrenen Strecke der nächste Zug durchfahren würde. «Die Videoaufnahmen zeigen ausserdem, dass zur gleichen Zeit zwei Bahnpolizisten vor Ort waren.» Er forderte am Mittwoch am Bezirksgericht Bülach einen Freispruch. Die Nothilfe habe der Frau nicht zugemutet werden können: «Durch eine allfällige Rettung hätte sie sich selber in grosse Gefahr gebraucht.» Der Anwalt hatte die Frau bereits bei ihrer Scheidung von ihrem Schweizer Ehemann vor ein paar Jahren vertreten. Er sprach von einer wüsten Geschichte. «Schon damals merkte man, dass in ihrem Kopf etwas nicht stimmt.» Ihr Ex-Mann lebt mittlerweile auf den Philippinen, die gemeinsame 17-jährige Tochter bei ihrer älteren Halbschwester, welche die Pflegschaft übernommen hat, nachdem der Mutter die Obhut entzogen worden war. «Meine Mandantin will derzeit auch nichts von ihrem Kind wissen.» Die Frau lebte nach der Scheidung von Sozialhilfe.

Der Vorfall am Bahnhof Stadelhofen war nur eines von 18 Dossiers, die dem Bezirksgericht Bülach vorlagen. Diese hatten sich alle in den zurückliegenden zwei Jahren angesammelt. Achtmal erwischte man sie beim Ladendiebstahl. Siebenmal war die Frau tätlich geworden, sechsmal auf ziemlich unappetitliche Weise: Sie hatte Polizeibeamten oder anderen, ihr völlig unbekannten Personen direkt ins Gesicht oder an den Oberkörper gespuckt. Man müsse seiner Mandantin mit Respekt begegnen, so ihr Verteidiger. «Sobald man sie unter Druck setzt, spuckt sie.»

Diagnose Schizophrenie

Das psychiatrische Gutachten kam zum Schluss, dass die Frau unter Schizophrenie leidet. Die Staatsanwältin, die auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung verzichtete, forderte, die psychischen Störungen der Frau seien stationär zu behandeln. Sie habe die Taten in Schuldunfähigkeit begangen.

Diesem Antrag folgte das Gericht. Es befand – im Unterschied zum Verteidiger – auch, die Frau habe sich der unterlassenen Nothilfe schuldig gemacht. «Schreien, den Notknopf drücken, Sicherheitsbeamte alarmieren, Telefonieren: All das wäre möglich gewesen», erklärte der Richter. «Zu sagen, meine Hilfe nützt eh nichts, ist nicht im Sinne des Gesetzgebers», schloss der Richter.

Die stationäre Massnahme wird die Frau kaum antreten. Sie wurde im Juni in ihr Heimatland Brasilien ausgeschafft. Wie sie dort lebt, weiss ihr Anwalt nicht. Er wird ihr das Urteil nun per Mail zustellen.