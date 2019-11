Unternehmenskultur ist die Antwort auf neue Megatrends

Die Unternehmenskultur, sagt eines der gebrauchten Sprachbilder, lässt sich steuern wie ein Schiff. Doch diese Betriebskultur-Schiffe, vom Megafrachter bis hin zur kleinen Nussschale, werden in den nächsten Jahren tüchtig durchgeschüttelt von den Wellen der Megatrends, die sich jetzt schon abzeichnen.

Diese wurden präsentiert unter den Stichworten Individualisierung, Silver Society, Konnektivität, Urbanisierung und Wissenskultur. Wobei bei der Individualisierung die Kooperation und Kollaboration im Zentrum steht und nicht mehr das Ich. Gleichgesinnte finden sich dank einer klaren Definition der Kultur. Die Silver Society baut auf den Erfahrungsschatz älterer Arbeitnehmender, bei der Konnektivität werden vermehrt Netzwerke – auch virtuelle – eingesetz. Der urbane Raum dient neu als Arbeits- und Wohnraum zugleich, und die Verschmelzung von Arbeit und Freizeit wird zum Lebensinhalt. Und in Sachen Wissenskultur seien ganzheitliches Denken, Glaubwürdigkeit und menschliche Qualitäten gefragt.

Wie sich Firmen wappnen

Die entscheidende Frage für Unternehmen: Wie wappne ich mein Schiff, wie wähle ich die Mannschaft aus und wie halte ich sie bei Laune? Das erfuhren 70 KMU-Vertretern am «Get together», organisiert von Standort Zürcher Unterland und dem Bezirksgewerbeverband Dielsdorf (BGVD) bei BMW in Dielsdorf.

Als Referenten traten zwei Spezialisten für Unternehmenskulturen auf: Der Dielsdorfer Hans R. Hässig und Roland F. Stoff aus Schneisingen AG verfügen über jahrelange Führungserfahrung auf Geschäftsleitungsebene in Betrieben jeder Grösse. Seit zehn Jahren beraten sie im gesamten Deutschsprachigen Raum Firmen bezüglich Unternehmenskultur.

«Kultur hat mit Werten und Anstand zu tun. Ein stimmiges Wertemanagement wirkt sich analog zum Arbeitsklima auf die Wirtschaftlichkeit aus. Ein Unternehmen punktet, wenn die Kultur gepflegt wird. Diese lässt sich aber nicht in Seminaren schulen, sondern muss sichtbar und erfahrbar sein», lautet das Credo von Hässig und Stoff. Mit einer schlechten Kultur hält das Schiff kein geschäftliches Wettsegeln aus.

Weg mit den Leidbildern

Die Spezialisten stellen auch fest, dass die meisten Leitbilder, die aktuell in jeder Firma auf Hochglanzpapier in den Schubladen schlummern, mehr Leid- als Leitbild sind. «Dabei sind sie wichtig, weil sie Leitplanken darstellen. Hier und da ein Lob würde mehr Kultur und Ausdauer generieren, als die seit Urzeiten ausgeübten Mitarbeiterbeurteilungen», sagt Hässig.

«Was Du mir sagst, das vergesse ich. Was Du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was Du mich tun lässt, das verstehe ich». Dieses Zitat des chinesischen Philosophen Konfuzius sollte sich laut Hässig und Stoff jeder Unternehmer auf die Fahne schreiben – und die Kultur würde sich einstellen. Das, meinten die beiden Experten, würde den Zugang zum Kunden, zur Umwelt und zur Wirtschaftlichkeit ebnen.

Das deutsche Zukunftsforschungsinstitut in Frankfurt glaubt an eine Wende des Zeitgeistes. Mischkonzerne entflechten sich und besinnen sich wieder aufs Kerngeschäft. Die Politik zerschlägt Organisationen, die «too big to fail» sind. Die virtuelle Welt verliert an Bedeutung, die reale Welt siegt. «Das bestätigt unsere Beobachtungen», bilanzierten Hässig und Stoff.