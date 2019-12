Unterschriften für Fusion und gegen 5G

In Lufingen muss das kantonale Veterinäramt im Januar gleich 36 Katzen auf einmal beschlagnahmen. Eine «entgleiste Katzenhaltung» wurde aufgrund einer Meldung geräumt. Die Tiere hatten sich unkontrolliert vermehrt.

Das bauliche Wachstum in Lufingen geht auch 2019 ungebremst weiter. Im Februar wird der Grundstein für eine Grossüberbauung auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei gelegt. Über 190 Wohnungen werden bis 2023 auf dem Areal entstehen. Dies setzt die Gemeinde unter Zugzwang. Das Primarschulhaus muss erweitert werden. Im November spricht die Gemeindeversammlung 500'000 Franken für einen Projektierungskredit. Die Erweiterung erhält ein Kostendach von 10 Millionen Franken.

Eine geplante 5G-Antenne in Freienstein-Teufen sorgt im April für Aufruhr. Ein Teil der Bevölkerung setzt sich gegen den neuen Sendemast zur Wehr. 1050 Unterschriften werden gesammelt und dem Gemeinderat übergeben. Diesem sind aber die Hände gebunden.

Sepp Blatter wird im April in Freienstein-Teufen zum freundschaftlichen Berater des Regionalturnfests Embrachertal ernannt. (fab) Foto: Sibylle Meier

In Glattfelden wird im Mai drei Tage lang gefestet: Zum 200. Geburtstag von Gottfried Keller verwandelt sich das Dorf zur Festhütte mit 22 Ständen.

Die Rafzerfelder Gemeinden Hüntwangen, Wil und Wasterkingen sollen fusionieren – das fordert eine Initiative, die im Juni über 300 Unterschriften in den drei Dörfern sammelt. Im kommenden Februar wird darüber abgestimmt, ob ein Fusionsvertrag ausgearbeitet werden soll.

Im Juni kommt es in Rafz zu einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen der Schulbehörde und dem Gemeinderat. Die Schulbehörde kritisiert in einem offenen Brief, der Gemeinderat blockiere die Schulraumplanung. Der Gemeinderat muss reagieren und kritisiert in seiner Antwort, wie die Schulbehörde den Disput öffentlich gemacht hat.

Erster Platz beim Grand Prix des Schweizer Weins: Das Weingut Gehring in Freienstein-Teufen holt im Oktober mit dem Pinot noir den ersten Rang. (fab) Foto: Balz Murer

Für das ehemalige Thurella-Areal in Eglisau haben der heutige Besitzer und der Gemeinderat jahrelang ein Projekt ausgearbeitet. Doch an der Gemeindeversammlung machen die Gegner mobil. 388 Stimmberechtigte erscheinen zur Abstimmung und lehnen das Projekt ab. Nun wird im Februar an der Urne darüber abgestimmt.