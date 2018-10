Unterwegs in der Atacama-Wüste

Es war eine Gruppe abenteuererprobter Männer, die am 5. November letzten Jahres ihre Reise nach Cochabamba in Bolivien auf 2500 Meter über Meer startete – vier von ihnen kamen aus dem Zürcher Unterland. Ihr Ziel war es, die Atacama-Wüste, die sich entlang der Pazifikküste Südamerikas über eine Distanz von rund 1200 Kilometern erstreckt, abseits der Touristenwege zu erkunden. Absoluter Höhepunkt der Reise war die Besteigung des 6022 Meter hohen Vulkans Uturuncu.

«So eine Reise bedarf einer aufwendigen und präzisen Vorbereitung», betont Expeditionsteilnehmer Werner Bührer, «denn der Körper kommt bei diesen extremen klimatischen Bedingungen an seine Grenzen.» Der Regensberger bereist seit 30 Jahren die Welt und wie er brachten auch alle anderen Teilnehmer Expeditionserfahrungen mit. «Wir wussten also, was auf uns zukommen könnte.» Er meint damit die Auswirkungen des Höhenklima auf den Körper: reduzierter Sauerstoff, Kälte, extreme Trockenheit, starke Sonneneinstrahlung und dadurch Probleme mit dem Wasserhaushalt, Blutdruck und reduzierter Leistungsfähigkeit.

Akklimatisation ist wichtig

Nach einem guten Start auf 2500 Meter Höhe akklimatisierte sich die Crew während einer Woche für den Aufstieg auf 4500 Meter Höhe. Dennoch erkrankten zwei der Crew-Mitglieder. «Sie litten an Durchfall und Erbrechen.» Hier hätten sie zum ersten Mal realisiert, wie extrem wichtig eine gute Akklimatisation ist. «Wir hätten mehr Zeit gebraucht. So mussten wir auf eine tiefere Höhe zurück, damit sich die beiden erholen konnten», sagt Bührer.

Reise beinahe abgebrochen

Auch wenn die Expedition mit drei Offroadern und dem mitgeführten Material optimal ausgestattet und für alle Eventualitäten gerüstet war, stand es damals kurz auf der Kippe, ob sie fortgeführt werden könnte. «Der Körper erholt sich auf dieser Höhe nur langsam. Und die Strapazen waren enorm. In der Nacht sanken die Temperaturen auf bis 12 Grad Minus, dazu kam ein kräftiger Wind, der das Zelt wegzublasen drohte», erzählt Bührer. Dieses wurde jeweils zwischen den Autos fixiert, um darin zu kochen, zu essen und zu schreiben. Das Team selber, alle zwischen 60 und 70 Jahre alt, übernachtete in den Fahrzeugen. Die beiden Erkrankten erholten sich wieder und so konnte die Reise fortgesetzt werden.

Was die Crew dann zu sehen bekam, belohnte sie für all ihre Strapazen. Die Route führte sie in abgelegene Gebiete mit einer unglaublich bizarren Natur: farbige Gesteinsformationen, Sand und Steinwüsten, aktive und erloschenen Vulkane, Geysire, Lagunen und Salzseen, schmückten ihren Weg. Auf über 4300 Meter Höhe entdeckte sie in der Laguna Colorada Flamingos oder in Nordchile freilaufende Strausse.

Die eindrückliche Perspektive durch Einsatz der Drohne in einer nicht befahrbaren Region Cotacotani Chile , gelegen auf 4600 Meter über Meer.

Auch auf der sogenannte Zapaleri-Tour auf dem Chilenischen Hochplateau waren die Männer unterwegs. Die 175 Kilometer lange Strecke ist auf Karten nur unvollständig eingezeichnet. Mittels Google Earth hat sich das Team aber bereits zuhause so gut wie möglich darauf vorbereitet. Ab und zu sah es sich auch gezwungen umzukehren. Den Nachhauseweg aber, nach vier Wochen, haben alle geschafft. (Zürcher Unterländer)