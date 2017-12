Urban Frey beschreitet jazzige Pfade

Jazz hört man vom Schweizer Panflötisten Urban Frey üblicherweise an seinen Konzerten nicht. «Ich spiele eigentlich meistens klassisch oder Volksmusik», sagt der Musiker. Auf seiner derzeitigen Tour gibt der Name seiner neuen Formation Urban Frey Jazz Quintett die Stilrichtung an. Am Samstag präsentierten die fünf Musiker die Früchte ihrer Zusammenarbeit im Flügelsaal Bülach.

Jazz-Klassiker wechselten sich ab mit für Panflöte und Jazz arrangierten Fassungen sowie Eigenkompositionen von Pianist Thomas Förster. Er hatte auch die anderen Stücke arrangiert. Zum Quintett gehören auch Ani­ka Neipp (Gesang), Frank Denzinger (Schlagzeug) und Rätus Flisch (Bass).

Jazz in seiner ganzen Vielfalt

Mit «Footprints» hörten die 60 Besucher eine Komposition des amerikanischen Saxofonisten Wayne Shorter aus den 1960er-Jahren. Shorter hat dazu beigetragen, dem modernen Jazz den Weg zu ebnen. Die Kraft ihrer Stimme bewies Anika Neipp, die mit verschiedenen Jazzformationen auftritt, im Song «Freedom Dance», einer meditativen Ballade von Peter Herbholzheimer. Für dieses Stück wechselte Frey von seiner klassischen Panflöte zu einer elektrischen, die er in diesem Musikprojekt zum ersten Mal spielt. Das exotische «Caravan» vom Duke Ellington ist einer der bekanntesten Jazzstandards und führt stilistisch in den Nahen Osten und in der Version des Quintetts auch nach Kuba.

Frey und Förster zeigten mit «Over the Rainbow», weltberühmt durch die Interpretation vom Judy Garland aus «Der Zauberer von Oz», dass eine gelungene Version auch ohne Gesang auskommen kann.

Alle Register des Könnens

Beim bluesigen «Love Me like a Man» vom Chris Smither war Anika Neipp wieder auf der Bühne, ebenso wie für «Yatra-Ta» der brasilianischen Komponistin und Pianistin Tania Maria. Ihre Stimme harmonierte perfekt mit den Improvisationen der vier Musiker. Mit «Spain» vom Chick Corea gab das Quintett den krönenden Abschluss, bei dem Panflötist Urban Frey wohl alle Register seines beeindruckenden Könnens zog. Nicht nur die begeisterten Besucher, auch Frey selbst freute sich über die Blüten der Arbeit. «Es ist ja immer ein Abenteuer. Man weiss am Anfang eines solchen Projekts nicht, wo man dann am Schluss steht. Aber ich finde, das Projekt hat sich gelohnt.» Die Tour, die Mitte Januar zu Ende geht, benötigte gemäss Frey ein Jahr Vorlaufzeit, «um diese Stücke zu finden, die in so einer Combo funktionieren».

Das Quintett entstand für dieses Projekt, und Frey lobte seine Kollegen nicht nur musikalisch. «Es sind menschlich tolle Leute. Das braucht es auch, damit es funktioniert.» Geplant ist nun eine gemeinsame CD, für deren Aufnahme und Produktion die finanziellen Mittel gesammelt werden.

Der Panflöten-Pionier

Nicht zum ersten Mal betritt Frey neue musikalische Pfade. «In der Schweiz gibt es keine Jazz-Panflötisten, ich unterrichte jetzt eine Studentin, die als erste Schweizerin Jazz, Rock, Pop mit Panflöte studiert.» Frey ist erster Schweizer, der ein Lehr- und Konzertdiplom einer Hochschule an der Panflöte erworben hat. Er studierte am Konservatorium in Winterthur und an der Amsterdamer Hochschule der Künste in den Niederlanden und trat als Solist in verschiedensten Besetzungen auf. Er ist Präsident des Vereins Panflöten-Festival Schweiz und seit 2014 Leiter der Musikschule Zürcher Unterland.

Zu seinem Instrument kam Frey, als er als Zehnjähriger den berühmten rumänischen Panflötisten Gheorghe Zamfir auf dessen Schweizer Tournee gesehen hat. Der Weg zu seinem Traum führte ihn natürlich auch ins Land der Panflöte: «Ich musste nach Rumänien fahren, um Unterricht zu nehmen, weil es in der Schweiz damals noch keine Panflötisten gab.» (Zürcher Unterländer)