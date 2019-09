Urteil zu mutmasslicher Bande vertagt

Im Prozess rund um eine mutmassliche Diebesbande aus Georgien hat das Winterthurer Bezirksgericht die Urteilseröffnung auf den 24. September angesetzt. Der Prozess begann am Dienstagmorgen mit einem grossen Personenaufkommen im Gerichtssaal.

Die vier Beschuldigten, eine Frau und drei Männer, wurde aus vier unterschiedlichen Gefängnissen ins Gericht gebracht, wo bereits ihre vier Verteidiger warteten. Der ebenfalls anwesende Staatsanwalt der Abteilung für Organisierte Kriminalität warf den Beschuldigten vor, im grossen Stil Waren gestohlen sowie Autos und Häuser ausgeräumt zu haben, unter anderem im Raum Winterthur. Das Diebesgut lagerten sie in mehreren Wohnungen in der ganzen Schweiz, eine davon in Rorbas.

Vor Gericht wurde schnell klar, dass die Beweislast erdrückend ist. So existieren Videoaufnahmen von Diebstählen, Zeugenaussagen von Detektiven und Polizeibeamten und gefundenes Einbruchswerkzeug. Zudem wurden die vier mehrere Tage lang von Polizisten observiert, und mittels eines Peilsenders am Auto überwacht.

Angebliche Verfolgung

Gefordert werden Haftstrafen von dreieinhalb bis viereinhalb Jahren und Landesverweise. Die Beschuldigten machten vor Gericht widersprüchliche Angaben und schienen Teilgeständnisse abzulegen.

Sie berichteten via eine Dolmetscherin von angeblicher politischer Verfolgung in der Heimat Georgien aber auch von Drogensucht. Mehrmals musste der Vorsitzende des Dreiergerichts die Beschuldigten wegen Zwischenbemerkungen zur Ordnung rufen.