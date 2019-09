Valet Parking nicht überall verbannt

Wer sein Auto während den Ferien am Flughafen stehen lässt, muss dafür tief in die Tasche greifen. Billiger geht es mit einem Valet Parking-Anbieter. Dieser nimmt das Fahrzeug am Flughafen entgegen, stellt es auf einem eigenen Platz in der Region ab und bringt es danach wieder zurück zum Flughafen. Solches Valet Parking ist in den Flughafengemeinden nicht unumstritten. Manche stören sich ab dem Mehrverkehr und dem zusätzlichen Lärm. Zudem stellen einige Anbieter die Autos gerne auf öffentlichen Parkplätzen ab, wodurch den Anwohnern die nötigen Parkmöglichkeiten fehlen. Dabei spricht man von sogenannten Fremdparkierern. Es gibt aber auch Gemeinden, die keine negativen Nebenwirkungen von Valet Parking spüren und solche auch bewilligen.

Nur eine Zwischennutzung

In Bachenbülach wird zurzeit ein Valet Parking betrieben. Dieses befindet sich im Industriegebiet an der Bramenstrasse. Gemeindepräsident Michael Biber sagt: «Die Parkplätze gehören zu einer derzeit leer stehenden Liegenschaft. Im Innern des Gebäudes sind umfangreiche Umbauten geplant.» Früher wurden die Parkplätze von der in dem Gebäude ansässigen Firma benötigt. «Im Sinne einer unverbindlichen und vorübergehenden Nutzung lässt die Eigentümerin des Grundstücks den Betrieb eines Valet Parkings zu.» Die Gemeinde akzeptiere diese Zwischenlösung im Wissen, dass es sich um eine temporäre Lösung handle. Eine Intervention sei unter den gegebenen Umständen nicht verhältnismässig. Die Gemeinde beobachte die Situation aber genau.

Mit Fremdparkierern habe es in Bachenbülach bisher keine Probleme gegeben. «Die Parkmöglichkeiten sind beschränkt, da es nur wenig öffentliche Parkplätze gibt», sagt Markus Biser, Leiter Bau und Umwelt. Es gebe trotzdem regelmässig Interessenten, die in Bachenbülach gerne ein Valet Parking betreiben würden. «Pro Monat erhalten wir etwa zwei Anfragen.» Zurzeit bestünden jedoch gar keine Grundstücke, welche eine solche Nutzung ermöglichen würden. «Sollte sich das in Zukunft ändern, müsste das Valet Parking so oder so den ganzen Bewilligungsprozess durchlaufen», sagt Biser weiter.

Grosses Sparpotential

In Hochfelden besteht ein Valet Parking, das Platz für bis zu 230 Fahrzeuge bietet. Wer sein Auto während sieben Tagen dort stehen lassen möchte, bezahlt dafür 80 Franken. Zwei Wochen kosten 145 Franken. Zum Vergleich: Für den Parkplatz in einem der Flughafenparkhäuser bezahlt man für sieben Tage mindestens 179 Franken. Zwei Wochen kosten mindestens 305 Franken. Die Anlage in Hochfelden befindet sich ein wenig ausserhalb des Dorfes neben dem Sportzentrum Hirslen. «Das Valet Parking wurde nicht verhindert, sondern bewilligt. In der BZO-Revision ist vorgesehen, ein Areal dafür zu bezeichnen», sagt Gemeindeschreiber Thomas Lüssi.

In der Gemeinde Lufingen werden acht bestehende Parkplätze einer Firma, welche aktuell von dieser nicht benötigt werden, zu Valet-Zwecken benutzt. Kurt Renk, Gemeindeschreiber, führt aus: «Wenn das Valet Parking zum Problem wird, würden wir wahrscheinlich ein Parkregime einführen.»

Negative Auswirkungen durch das Valet Parking bei der Hirslen spürt man in der angrenzenden Gemeinde Bülach keine. Doch auf dem Stadtgebiet wurden zunehmend Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt, bei denen keine Parkzeitbeschränkungen signalisiert sind. «Dadurch kam es wiederholt zu Reklamationen aus der Bevölkerung», sagt Roland Engeler, Leiter Bevölkerung und Sicherheit. Der zur Verfügung stehende Parkraum sei knapp bemessen und der Bedarf für zusätzlichen Parkraum steige zunehmend. Von politischer Seite her erfolgte nun ein Vorstoss (Motion). «Dieser hat zum Ziel, den Parkraum künftig lückenlos zu bewirtschaften und die Parkzeit von 72 Stunden auf maximal 6 Stunden zu beschränken. Dadurch wird ein Dauerparkieren nicht mehr möglich sein.» Das Ziel sei es, die neuen Regelungen bis 2020/21 umsetzen zu können.

Fremdparkierer sind auch in Nürensdorf immer mal wieder ein untergeordnetes Thema, ein Valet Parking ist jedoch nicht vorhanden. Laut Gemeindeschreiber Andreas Ledermann habe man darum bisher auch keine Massnahmen dagegen getroffen. Bei der Nachbargemeinde Bassersdorf heisst es, dass die Sachlage im Rahmen der anstehenden BZO-Revision beurteilt werde.

Mehrjähriger Rechtsstreit

In der Flughafenstadt Kloten werden 150 Parkplätze für das Off-Airport-Parking (anderer Begriff für Valet Parking) bewilligt. Dies, obwohl der Stadtrat das Baugesuch im Jahr 2015 zuerst abgelehnt hatte. Das Bundesgericht wies die Beschwerde drei Jahre später ab. Der Grund: Die bestehenden Rechtsgrundlagen der Gemeinde haben nicht ausgereicht, um ein Baugesuch für Off-Airport-Parking abzulehnen. «Dieses Verfahren veranlasste uns, die Bau und Zonenordnung mit einer entsprechenden Bestimmung auszustatten», sagt Marc Osterwalder, Leiter Bereich Lebensraum und Sicherheit. Seither habe sich die Situation stark beruhigt.

Die Gemeinde Niederhasli machte in den vergangenen Jahren ebenfalls schlechte Erfahrungen mit Valet Parking. Diese Zeitung berichtete mehrmals über die problematische Situation an der Industriestrasse auf dem Areal der Swissterminal AG. «Fahrzeuge wurden teils auch auf öffentlichen Parkplätzen oder gar in Wohnquartieren abgestellt», erzählt Gemeindeschreiber Patric Kubli. Die Stimmbürger haben dann an der Gemeindeversammlung im Juni 2016 einer Teilrevision der Bau- und Zonenordnung zugestimmt. Seither seien der Gemeinde keine derartigen Nutzungen von Parkplätzen mehr bekannt. Das gleiche gilt für die Gemeinde Rümlang . Giorgio Ciroli, Gemeindeschreiber, sagt: «Das Valet Parking ist seit der Revision der Bau- und Zonenordnung sowie der Parkplatzverordnung im Jahr 2011 in Rümlang nicht möglich.» Im entsprechenden Artikel der BZO heisst es: «Gewerblich genutzte Parkierungsanlagen, die nicht durch die bauliche Nutzung des Grundstücks begründet sind, sind nicht zulässig. Davon ausgenommen sind Parkierungsanlagen, welche in rechtsgültigen Richtplänen festgelegt sind.» Derzeit seien laut Ciroli keine solche Richtplaneinträge vorhanden.

Kürzere Parkzeiten

Seit Januar 2017 gibt es in Oberglatt ein Parkierungsreglement. Gemeindeschreiberin Sandra Markovic sagt: «Seit der Einführung dieses Reglements stellten wir kaum noch Fremdparkierer fest.» Dies gilt auch für Embrach , wo das Fremdparkieren in den letzten Jahren zugenommen hat. «Aufgrund dieses Umstandes erarbeitete die Planungs- und Verkehrskommission ein neues Parkplatzkonzept mit dazugehörigem Reglement, welches die Gemeindeversammlung im Dezember 2018 genehmigte und per Januar 2020 in Kraft tritt», sagt Geschäftsführer Daniel von Büren. Kern des neuen Parkregimes sei die Beschränkung der Parkzeit auf 4 Stunden. In der Gemeinde Embrach besteht jedoch kein Valet Parking und zurzeit ist auch keines in Planung. Der Winkler Gemeinderat schrieb im August, dass Fremdparkierer in den vergangenen zwei Jahren deutlich zugenommen hätten. Dies habe einerseits mit dem Flughafen zu tun, der von Winkel aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen ist. Andererseits hätten viele Gemeinden um den Flughafen bereits Massnahmen gegen Langzeitparkierer und Valet Parking getroffen. Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass das Parkregime auch in Winkel überprüft werden müsse.

In Dietlikon gibt es aktuell kein Valet Parking. Auf öffentlichem Grund sei die Parkdauer zudem begrenzt (blaue Zone), sagt Bauvorsteher Philipp Flach. «Im Rahmen der Revision des Gestaltungsplans Zentrum Dietlikon Süd sind Nutzungseinschränkungen in den Gestaltungsplanvorschriften vorgesehen, die auf eine Verhinderung des Valet Parking abzielen.» Dieser Gestaltungsplan sei aber noch in Bearbeitung und komme voraussichtlich erst im kommenden Jahr zur Abstimmung.