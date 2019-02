Vandalen beschädigen Saalsporthalle

Mehrfach wurde in den vergangenen Wochen in Rafz öffentliches Eigentum beschädigt. Dies teilte die Gemeinde gestern in einer Medienmitteilung mit. Getroffen hat es die Saalsporthalle Schalmenacker. Unbekannte hatten dort vor Weihnachten und rund zwei Wochen nach Neujahr Eternitplatten der Gebäudehülle zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Franken. «Wir haben überprüfen lassen, ob die Platten vielleicht falsch montiert oder zu wenig stabil sind. Doch dem ist nicht so», erklärt Gemeindeschreiber Marc Bernasconi. Der Schaden könne nur durch erhebliche Gewalteinwirkung entstanden sein. Man sei zwar versichert, trotzdem gebe es einen Selbstbehalt, letztendlich müssten also die Steuerzahler für einen Teil der Schäden aufkommen.

Der Gemeinderat leitet nun Massnahmen ein. Erstens hat er sämtliche Sachbeschädigungen – wie er das generell tut – bei der Kantonspolizei angezeigt. Zweitens hat er den Sicherheitsdienst angewiesen, vorerst vermehrt zu kontrollieren. Drittens überlegt sich der Gemeinderat, eine Kamera bei der Saalsporthalle zu installieren. Die gesetzlichen Grundlagen dazu sind zwar in der Polizeiverordnung vorhanden, allerdings sind weitere Abklärungen bezüglich des Datenschutzes notwendig und der Gemeinderat müsste zuerst ein entsprechendes Reglement verfassen. (nav)