Vater hat seine eigene Tochter missbraucht und stellt sich selbst als Opfer dar

Auch im Bezirksgericht Bülach ist die Vorfreude auf Weihnachten zu spüren. Wer zur Tür eintritt sieht als erstes einen liebevoll geschmückten Christbaum, unter diesem ein halbes dutzend Geschenke liegen. Wie hat sich wohl der angeklagte Schweizer aus dem Bezirk Bülach gefühlt, als er an diesem Baum vorbei gelaufen ist? Er verbrachte Weihnachten letztes Jahr nämlich im Gefängnis. Zu Beginn der Adventszeit liess er sich zu einer Tat hinreissen, die er sich bis heute nicht erklären kann: Er verging sich an seiner eigenen Tochter.

Die verwerfliche Tat geschah am damaligen Wohnort des Beschuldigten. Zu diesem Zeitpunkt wohnte er noch mit seiner Frau, von der er inzwischen getrennt ist, und den gemeinsamen Kindern zusammen. Der Vater missbrauchte seine Tochter im Badezimmer oral. «Es hat sich falsch angefühlt, aber ich habe es trotzdem gemacht», sagte er gestern bei der Verhandlung. Nur wenige Minuten nach dem Vorfall ist er aufgeflogen. Wie genau ist nicht bekannt. Tatsache ist: Noch am gleichen Tag kam der Schweizer in Untersuchungshaft. 45 Tage später, Ende Januar dieses Jahres, wurde er dann wieder freigelassen.

Gericht macht kurzen Prozess mit dem Angeklagten

Gestern wurde dem etwa 40 Jahre alten Mann in Bülach der Prozess gemacht. Dieser fand in einem sogenannt abgekürzten Verfahren (siehe Kasten) und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur akkreditierte Journalisten durften in den Saal.

Die Richter der II. Abteilung des Bezirksgerichts Bülach waren einverstanden mit dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmass. Dem Vater wurde eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten auferlegt. Bleibt er in den nächsten zwei Jahren sauber, muss er diese Strafe aber nicht im Gefängnis absitzen. Ausserdem muss er seiner Tochter 3000 Franken Genugtuung bezahlen. In den nächsten zehn Jahren wird dem Schweizer jede berufliche und jede ausserberufliche Tätigkeit verboten, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst. «Ein Beispiel dafür wäre das trainieren von Junioren bei einem Fussballverein», sagte der Richter.

Kein Kontakt zu Kindern — Mutter wäre einverstanden

Der Beschuldigte wurde einerseits wegen sexuellen Handlungen mit Kindern verurteilt. Andererseits machte er sich auch der Pornografie schuldig. Auf der Festplatte seines Computers wurden Foto- und Filmaufnahmen gefunden, die sexuelle Handlungen mit vorpubertären Kindern zeigen. Ausserdem lud er auch Videos herunter, die Material enthalten, wie Erwachsene Geschlechtsverkehr unter massiver Gewaltanwendung ausüben, was auch illegal ist.

Der Vater wohnt heute nicht mehr bei seiner Familie, konnte jedoch seinen Job trotz des Gefängnisaufenthalts behalten. Seine Kinder hat er seit dem Vorfall im vergangenen Jahr nicht mehr gesehen. «Ich habe lediglich telefonischen Kontakt zu meiner Frau.» An ihr liegt es nicht: Sie wäre einverstanden damit, wenn der Vater wieder Kontakt zu den Kindern herstellt. Doch in diesem Fall wurde auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) aktiv. Diese blockiert dieses Vorhaben zurzeit. Die eheschutzvereinbarung würde dem Vater aber erlauben, seinen Kindern begleitete Besuche abzustatten.

Skuriose Geschichte aus dem Familienalltag

Der Schweizer lässt sich inzwischen regelmässig therapieren. «Mir geht es sehr schlecht wegen diesen Vorfällen. Man muss herausfinden, wieso ich diese Taten begangen habe», sagte der Schweizer. Mit seinem Therapeuten könne er offen über die Vorkommnisse sprechen und sie so besser verarbeiten. Der Vater ist sich bewusst: «Es ist wahrscheinlich das dümmste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Nicht nur für mich, sondern auch für mein ganzes Umfeld.»

Bei der Verhandlung bezeichnete er sich selbst als Opfer: «Mir wurde immer vorgeworfen, zu wenig auf meine Kinder geachtet zu haben.» Ausserdem beschrieb er eine skuriose Szene aus dem Familienalltag: «Meine Frau wollte immer dass ich Badhosen trage, wenn ich mit meinen Kindern in der Badewanne sass.» Sie wusste wohl weshalb. (Zürcher Unterländer)