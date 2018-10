«Velo-Friedhof» beim Bahnhof Dielsdorf

Die Situation in der Fahrrad-Abstellanlage am Bahnhof Dielsdorf präsentiert sich desolat. Ein Augenschein vor Ort bestätigt das: Velos ohne Sattel, ohne Pedalen, ohne Vorder- oder Hinterrad oder dann ist da nur noch der Rahmen, der mit einem massiven Kettenschloss am Ständer festgemacht ist. Dazwischen wieder eine ganze Reihe von Fahrrädern mit platten Reifen – ob zerstochen oder nur entleert, ist auf den schnellen Blick nicht ersichtlich.

«Eine fertige Schweinerei»

Ein Anwohner, der in der Zeitung nicht genannt werden will, ist sehr verärgert über die Zustände am Dielsdorfer Bahnhof: «Jeden Tag stellt man das Gleiche fest. Man kann zusehen, wie die von Pendlern abgestellten Velos nach und nach zerfallen wie Ruinen. Heute fehlt der Sattel, am nächsten Tag ist die Lenkstange weg, dann die Pedalen und so weiter.» So sei da zum Beispiel auch ein elektrisches Titan-Bike mit einem Wert von sicherlich 3500 und 5000 Franken förmlich Stück für Stück demontiert worden. Die weiter verwendbaren Teile seien danach natürlich jeweils verschwunden.

«Es gibt hier etliche Anwohnerinnen und Anwohner, die diese Diebstähle und Vandalenakte eine fertige Schweinerei finden. Und wir fordern, dass endlich etwas dagegen unternommen wird», sagt der Mann. Dabei handle es sich nämlich nicht um Einzelfälle. «Das ist ein Dauerzustand.»

Die Polizei habe zwar vor einigen Wochen einen Augenschein vor Ort genommen, aber auf die Zuständigkeit der SBB verwiesen, da es sich um das Areal der Bundesbahnen handle. Das Bahnhofpersonal habe ebenfalls Kenntnis der Situation.

Polizei ist im Bild

Die Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage, Meldungen zu den Zuständen in den Veloständern am Bahnhof Dielsdorf erhalten zu haben. Das Thema sei bekannt, es handle sich im Fall von Dielsdorf jedoch nicht um einen Brennpunkt. Die Situation sei nicht schlimmer als an anderen Bezirkshauptorten.

Und was macht die Bahn? Den SBB sei in jüngerer Zeit nur ein Diebstahl am Dielsdorfer Bahnhof bekannt. Dieser habe sich vor etwa drei Wochen zugetragen, teilt SBB-Mediensprecher Olivier Dischoe auf Anfrage mit. «Die Meldung allfälliger Straftaten erfolgt aber nicht an die SBB, sondern an die zuständigen Behörden», sagt Dischoe. Betroffene Personen müssten bei der Polizei eine Anzeige erstatten.

Entsorgte Velos

«Es kommt auch immer wieder vor, dass Velos teilweise über Wochen oder länger am Bahnhof abgestellt oder dort sogar ‹entsorgt› werden», sagt der SBB-Mediensprecher. Offensichtlich fahruntüchtige Velos würden deshalb regelmässig durch die SBB entfernt und der Entsorgung zugeführt.

Der Anwohner hat einen Verdacht, wer hinter den Straftaten stecken könnte: «Da sind immer einige Typen, die abends in der Nähe der Veloständer herumlungern, Alkohol trinken und Dinge rauchen, die sicher keine gewöhnlichen Zigaretten sind. Das riecht man.» Auf frischer Tat habe er aber noch nie jemanden ertappt.

(Zürcher Unterländer)