Veranstalter rechnen mit mehr als 30 000 Hungrigen

Die Stadt Bülach ist für den Besucheransturm ab Freitag bis am Sonntag gewappnet. Zum neunten Mal organisiert der Gründer Tom Mahiphund das grösste Thai-Festival der Schweiz, das drei Tage dauert. «Wir haben es ins Leben gerufen, um den Schweizerinnen und Schweizern die thailändische Kultur näher zu bringen.

Es sind alle dazu eingeladen, an diesen Anlass teilzunehmen, die sich von der Fülle Thailands verwöhnen lassen möchten», sagt er. Die Organisatoren rechnen mit über 30 000 Besuchern aus allen Teilen der Schweiz und aus dem benachbarten Ausland. Man geht davon aus, den Publikumsaufmarsch im bisherigen Rekordjahr 2015 zu übertreffen.

Wer sich auf etwas Unbekanntes einlassen möchte, wird nicht enttäuscht. Speisen aus ganz Thailand, vom hohen Norden bis aus dem tiefsten Süden, werden angeboten. Die thailändische Küche hat weit mehr zu bieten als Curry und Satay-Spiesse. Für gesunde Abwechslung ist gesorgt. Die Standbetreiber kochen Fleisch, Fisch und Tofu.

Auch exotische Früchte und kreative Süssspeisen fehlen nicht. Tom Mahiphund empfiehlt: «Bevor man sich für das erstbeste Gericht entscheidet, sollte man in Ruhe einen Rundgang machen. Wir legen grossen Wert auf höchste Qualität und ein abwechslungsreiches Angebot. Es hat für jeden Geschmack etwas dabei.»

Thailändische Kultur erleben

Neben der klassischen Kampfkunst Muay Thai ist im Rahmen des kulturellen Programms auch die eher unbekannte Form der Schwertkampfkunst zu sehen. Artisten aus Thailand zeigen die facettenreiche Musikwelt aus dem Land des Lächelns auf und sorgen für eine ausgelassene Stimmung.

Wer nach dem bunten Markttreiben am Tag nicht genug hat, kann am Samstagabend das Gratiskonzert in der Stadthalle geniessen. Die in Thailand berühmte Band der Zwillingsbrüder O. Sanya & A. Saiyan garantieren mit ihrem Gratiskonzert ein aussergewöhnliches Erlebnis.

Die seit über 30 Jahren existierende Institution Mai Thai Entertainment hat sich zum Ziel gesetzt, authentisch thailändische Kultur zu vermitteln. Dies geschieht einerseits durch das seit 2008 existierende Thai Food & Culture Festival in Bülach und andererseits durch die Organisation von Konzerten mit bekannten Bands und Künstlern aus Thailand, die europaweit an Konzertveranstaltungen auftreten.

(red)