Verbales Seilziehen um Steuergesetz

Die Jungfreisinnigen des Kantons Zürich möchten mit ihrer Mittelstandsinitiative die Steuerlast für den Mittelstand und die tieferen Einkommen um 750Millionen Franken senken. Und die Jungsozialisten wollen mit ihrer Entlastungsinitiative die unteren Einkommen ebenfalls entlasten, die höheren aber zusätzlich belasten. Am Donnerstagabend trafen sich im Zentrum Schluefweg Gegner und Befürworter der beiden Initiativen.

Max Töpfer, der 20-jährige Präsident der Juso Zürich Unter- land aus Kloten, stellte die Entlastungsinitiative vor. «Breite Schultern tragen mehr», stellte er fest. Durch eine Steuergesetzrevision soll die höchste Progressionsstufe von 13 auf 17Prozent angehoben werden. Menschen mit tieferen Einkommen müssten in Zukunft weniger Steuern bezahlen. «Mit der Initiative wird eine Ungerechtigkeit korrigiert und die Kaufkraft der Bevölkerung gestärkt», teilte Töpfer den Besuchern des Anlasses mit.

Bettina Fahrni, die 25-jährige Präsidentin der Jungfreisinnigen Stadt Zürich, warb für die Mittelstandsinitiative. «Zu viel Geld am falschen Ort. Kanton und Gemeinden haben im Durchschnitt in den beiden letzten Jahren über 800Millionen Franken zu viel eingenommen.» Dieses Geld möchte Fahrni durch die Initiative einer breiten Bevölkerungsschicht zurückgeben. Durch eine Änderung des Steuertarifs soll der Grundtarif für Steuerbefreiung angehoben und die Progressionsstufe von 13 auf 12Prozent gesenkt werden.

Alle sollen genug verdienen

Sharon Saameli, Redaktorin des «Zürcher Unterländers», leitete auf dem Podium die folgende Diskussion. Priska Seiler-Graf, Stadt- und Nationalrätin (SP) aus Kloten, gab zu: «Der Mittelstand kommt heute stark an die Kasse. Aber bei der Mittelstandsinitiative geht es um die Entlastung der Reichen. Am Schluss fehlt das Geld im Kanton und in den Gemeinden. Ich kann der Initiative nicht zustimmen.»

Ihr entgegnete Hans-Jakob Boesch, seit 2016 Präsident der FDP des Kantons Zürich: «Bei der Entlastungsinitiative bin ich mit den Initianten in einigen Punkten einverstanden. Wenn aber der Kanton Zürich die Steuern nicht anpasst, gehen die guten Steuerzahler weg.»

Einig sind sich Seiler und Boesch darin, dass alle Menschen genügend verdienen sollen, damit sie die Krankenkassenprämien selber bezahlen können. Und Seiler bemängelt, dass für die tiefen Einkommen noch nie etwas zur Entlastung getan wurde. Boesch bemerkte, dass sehr gut Verdienende auch sehr hohe Steuerbeträge zahlten und keine Prämienverbilligungen für Krankenkassen erhalten würden. Und er möchte einen starken, aber schlanken Staat.

Spannung vor Abstimmung

Töpfer stellt sich die Frage: «Warum müssen wir mit der Mittelstandsinitiative für die Reichen die Steuern senken? Die Leidtragenden dieser Politik sind die ärmeren Leute.» Fahrni stört sich daran, dass man immer von Steuergeschenken spricht. «Mir hat noch nie ein Steueramt ein Geschenk gemacht.» Und sie erwähnt, dass 80Prozent der Steuererträge von 20Prozent der Reichen geleistet würden.

Über den Ausgang der Abstimmung über die beiden Initiativen darf man gespannt sein. Seiler und Boesch hoffen, dass die Initiativen ihrer Jungparteien angenommen werden, aber beide befürchten eine Ablehnung. Die Besucherin Gerda Gehrig fand die Diskussion interessant und schätzte die klaren Aussagen.