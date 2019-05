Verbitterte Unterländer Rivalen treffen erneut aufeinander

Der FC Regensdorf und der FC Bülach sind die erfolgreichsten Unterländer Fussballvereine – zumindest in der Vergangenheit. Im sportlichen Bereich zählten die Jahre 1985 bis 2003 zu den erfolgreichsten der Vereinsgeschichte des FC Bülach. Das Fanionteam erreichte in dieser Phase sechsmal in Folge den Titel des Gruppenmeisters in der 2. Liga. In der Saison 1993/1994 gelang gar der Aufstieg in die 1. Liga. Die Bülacher konnten sich danach während vier Saisons in der obersten Amateurliga halten. Nach dem Abstieg durfte Bülach in der Saison 1999/2000 den Aufstieg in die neu geschaffene 2. Liga interregional feiern, der man bis Juni 2010 mit nur einer Saison Abstinenz angehörte.

Der FC Regensdorf gehörte zwar nie der 1. Liga an, spielte aber ebenfalls mehrere Jahre in der 2. Liga interregional. Und so kam es immer wieder zu Duellen zwischen den beiden Unterländer Mannschaften. Viele Zuschauer, harte Zweikämpfe, fiese Provokationen: Es entstand eine regelrechte Rivalität zwischen den Teams. Stellvertretend für diese ist ein Spiel in Regensdorf. Die Bülacher kamen als Underdog ins Furttal. Sie wurden damals von Wolfgang Schickli gecoacht, der eine Regensdorfer Vergangenheit hatte. Er verteilte seinen Spielern Kinderschokolade, welche diese kurz Anpfiff ihren jeweiligen Gegenspielern übergaben. Durch diese Aktion sollten die Regensdorfer als Kindsköpfe dargestellt werden. Immerhin nahmen die Bülacher am Ende einen Punkt mit nach Hause. Das Spiel endete mit 1:1.

Heute ist alles anders

Nun tritt eine Auswahl der inzwischen ehemaligen Fussballer im Zuge der FCR-Olympiade, die am Mittwoch 29. Mai stattfindet, erneut gegeneinander an. Anpfiff in der Sportanlage Wisacher ist um 20 Uhr. Man darf also gespannt sein, ob die Bülacher wieder Kinderschokolade mitbringen werden.

Bei den aktuellen Fanionteams des FC Regensdorf und des FC Bülach ist nicht mehr viel von der einstigen Rivalität zu spüren. Auch sportlich sieht die Gegenwart nicht allzu vielversprechend aus. Die Furttaler kämpfen in der regionalen 2. Liga um den Abstieg. Die Bülacher sind bereits in die 3. Liga abgerutscht, spielen dort aber immerhin um den Aufstieg mit.

Der andere Sponsorenlauf

Bereits zum zweiten Jahr infolge veranstaltet der FC Regensdorf am Mittwoch vor Auffahrt die FCR-Olympiade. Diese ersetzt den herkömmlichen Sponsorenlauf, bei dem die Mannschaften jeweils Runden rannten und dadurch Geld für die Vereinskasse sammelten. Bei der Olympiade gibt es hingegen verschiedene Disziplinen, zum Beispiel Torwandschiessen, Fussball-Darts oder Fussballgolf. Pro Posten werden Punkte gesammelt, die am Ende des Parcours zu einer Gesamtsumme addiert werden. Diese Zahl wird mit dem angegebenen Einsatz der Sponsoren multipliziert und ergibt den zu bezahlenden Betrag.

Der Event beginnt um 15 Uhr. Ab 18 Uhr sorgen DJ Fonso & DJ Mikko für Stimmung. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Die «Rägi-Olympics-Party» mit Barbetrieb dauert dann bis um 2 Uhr in der Nacht.

FCR-Olympiade: Mittwoch, 29. Mai, ab 15 Uhr. Um 20 Uhr beginnt das Legendenspiel zwischen Regensdorf und Bülach. (Zürcher Unterländer)