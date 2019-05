«Verbote und Mahnfinger sind eher kontraproduktiv»

Morgen Samstag verwandelt sich der Klotener Stadtplatz buchstäblich in einen Bienenstock. Am zweiten Umweltfestival werden nämlich gegen 1500 Besucher erwartet. Unter den vielen Ständen zu Themen wie etwa Foodwaste, Biodiversität, Solarenergie oder Eco Mobility im Schwerverkehr ist auch eine Klanginstallation. Da bekommt jeder Besucher eine grosse Holzhaube übergestülpt und erlebt, wie sich das Leben aus Sicht einer Biene in der Wabe abspielt. Das Klotener Umweltfestival hat Fabienne Kühnis ins Leben gerufen, die Idee dazu hatte sie einst in Berlin an einem ähnlichen Anlass.

Braucht es denn überhaupt so ein Umweltfestival?

Fabienne Kühnis: Ja, absolut. Es gibt nicht nur den Ansatz Leute neu davon zu überzeugen, sondern auch den Aspekt, dass wir diejenigen bestärken können, die sich der sensiblen Thematik schon bewusst sind. Und ganz abgesehen davon ist noch lange nicht alles so rosig wie manche jetzt vielleicht denken. Vor allem im Alltag ist es ja oft schwer umweltbewusst zu leben. Im Übrigen sind auch wir Macher des Festivals nicht perfekt in dieser Hinsicht.

Wo fängt es konkret an, dass man sich besser verhalten kann?

Wir müssen zunächst einmal bei uns selbst beginnen und sind bemüht ein nachhaltiges Festival auf die Beine zu stellen. So wird es am Samstag zum Beispiel kein Wegwerfbecher geben auf dem Stadtplatz. Und auch das Essgeschirr ist nachhaltig produziert und sicher nicht aus Plastik.

Macht die «grüne Welle» mit Klimademos und Notstandausrufung die Organisation des zweiten Umweltfestivals in Kloten nun einfacher?

Die «grüne Welle» ist ja erst dieses Jahr so richtig aufgekommen, wir sind aber schon seit letztem Sommer am Organisieren. Bei der Sponsorensuche hat uns der verstärkte grüne Trend bislang jedenfalls nicht speziell geholfen, da lief es nicht so rosig. Aber wir machen das Festival ja nicht, weil wir auf einen Zug aufspringen wollen. Umwelt ist eh mein Thema, das war vorher schon so. Trotzdem sind wir natürlich gespannt, ob nun viel mehr Leute kommen wie beim ersten Mal.

Seit damals sind ja bereits drei Jahre vergangen. Wieso hat es bei diesem brandaktuellen Thema so lange gedauert, bis es zur Neuauflage kommt?

Es braucht natürlich eine gewisse Vorlaufzeit. Und zudem ist sehr viel gelaufen in der Zwischenzeit, auch bei mir persönlich. Und ich wollte das Festival bewusst nicht gleichzeitig machen wie das grosse Klotener Stadtfest, das alle drei Jahre stattfindet. So kommen wir uns auch beim Sponsoring nicht in die Quere.

Wieso schrumpft das Umweltfestival auf einen Tag. Die Erstausgabe 2016 hatte noch mehrere Tage gedauert. Mit dem aktuellen Trend würde man doch eher eine Expansion erwarten.

Zunächst war es schon länger angedacht. Aber aus finanziellen Gründen mussten wir davon absehen. Schliesslich sind wir nur ein kleiner Verein und haben kein Geld für grosse Sprünge. Rein von der Infrastruktur her mussten wir halt auf gewisse Punkte verzichten. So werden zum Beispiel keine Filme mehr gezeigt, wie beim letzten Mal. Dafür legen wir einen grösseren Fokus auf Unterhaltung mit einer Künstlerbühne. Sonst wird die Veranstaltung zu nüchtern. Aber klar, wir haben noch weitere Ideen im Hinterkopf.

Was erwarten Sie vom Wechsel auf den Stadtplatz?

Wir werden da viel zentraler anzutreffen sein. Davon verspreche ich mir mehr Beachtung und mehr «Laufkundschaft». Wir werden sehen, ob sich das bewährt. Es kann auch sein, dass wir das Umweltfestival nächstes Mal am Schluefweg machen oder irgendwo am Waldrand.

Ist die Herausforderung so ein Festival zu organisieren dank der grösseren Erfahrung nun kleiner geworden?

Ich bin nach wie vor noch am Lernen. So viel einfacher ist es dann doch nicht. Auf dem Stadtplatz ist es schon etwas anders. Bei der Kirche hatten wir viel mehr Räume zur Verfügung. Da waren wir viel flexibler. Obendrein ist vor kurzem unser Infrastrukturchef plötzlich und völlig unerwartet gestorben, das hat uns schon sehr stark gefordert und alle an den Anschlag gebracht.

Unter den Sponsoren sind nun sogar Firmen, an welche man nicht gleich denkt, wenn es um Umweltschutz geht; die Baufirma Eberhard oder die Flughafen AG zum Beispiel.

Die beiden Unternehmen sind schon recht umweltbewusst unterwegs. Der Flughafen etwa besteht aus einem grossen Naturschutzgebiet, das er pflegt und das es sonst wohl nicht geben würde in dieser Grösser. Klar ist fliegen grundsätzlich nicht umweltfreundlich, aber letztlich müssen wir alle auch immer Kompromisse eingehen. Auch wir als Organisatoren. Und Igel können uns halt leider nicht sponsern.

«Auch ich bin ein ‹Reisefüdli› und möchte gern die Welt sehen.»



Fabienne Kühnis, OK-Chefin

Umweltfestival Kloten.

Ist das nicht etwas, das bei Fachleuten als «Greenwashing» von eigentlich nicht besonders umweltfreundlichen Firmen in Verruf steht?

Es kommt doch immer aufs Mass an. Und das Mobilitätsbedürfnis ist nun mal vorhanden. Auch ich bin ein «Reisefüdli» und möchte gern die Welt sehen. Dabei musste ich mich auch fragen, ob ich mir das überhaupt noch leisten kann. Ich will mich nun auf zwei Reisen pro Jahr beschränken. Und alle Ziele, die in Europa liegen, versuche ich eh mit dem Zug zu bereisen. Und es ist ja nicht so, dass ich übers Wochenende nach New York oder noch besser nach Singapur fliege. Das ist wirklich hirnrissig.

Würden gewisse Verbote ihrer Ansicht nach helfen?

Nein, das bringt wohl nicht viel. Mir ist bewusst, dass Verbote und Mahnfinger eher kontraproduktiv sind. Ich sehe mich auch nicht als orthodoxe Grüne. Das Umweltfestival Kloten soll ohnehin unpolitisch daherkommen. Wir Macher sind ein politisch neutraler Verein.

Was braucht es, damit kein Umweltfestival mehr nötig ist?

So ein Festival kann man grundsätzlich immer machen. Als Grüne bekomme ich oft zu hören: «Wann braucht es euch nicht mehr?» – Ich sage dann jeweils, uns brauchts nicht mehr, wenn Umweltschutz und Nachhaltigkeit selbstverständlich geworden sind. Dass man wirklich zuerst an die Umwelt denkt, und erst danach an alles andere. Denn die Umwelt ist nun einmal unsere Lebensgrundlage. Gesellschaft und Wirtschaft sind auf eine intakte Umwelt angewiesen, nicht umgekehrt. Wir wollen dieses Denken etablieren. Erst dann brauchts vielleicht eines Tages kein Umweltfestival mehr.

(zuonline.ch)