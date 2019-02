Vereins-Meier tritt in den Ruhestand

Beim letzten Umzug im November trug ein Räbeliechtli den Schriftzug «Danke Werni» und wies damit auf den angekündigten Rücktritt des langjährigen Präsidenten des Verschönerungsverein Wallisellen (VVW) hin. Der Räbeliechtliumzug war einer der letzten Höhepunkte für die Werner Meier mit seinem Team verantwortlich war. Sein ganzes Vereinsleben hat der Ur-Walliseller den Menschen seines Dorfes gewidmet. Seiner Heimatgemeinde, in der er aufwuchs, die ihm ans Herz gewachsen ist und aus der er nie wegziehen wollte.

Vom «Trümmeli-Meier» zum Präsidenten

Bereits als Neunjähriger trat der kleine Werner der Knabenmusik Wallisellen bei und gab auf der Trommel den Takt an. «Schon als Kind faszinierte mich das Vereinsleben», erinnert sich Meier, denn gemeinsame Erlebnisse schweissten zusammen und daraus wuchsen jahrzehntelange Freundschaften. Dies erlebe man nur in einem Verein, ist Meier überzeugt, der den älteren Walliseller noch als «Trümmeli-Meier» bekannt sein dürfte.

Später studierte der junge Mann Maschineningenieur und war trotz intensivem Berufsleben immer in Vereinen tätig. Stets hatte er eine Führungsfunktion inne, die er mit Leidenschaft ausfüllte. «Manchmal gab es Tage, da kam ich von der Arbeit nach Hause, ass schnell ein Joghurt und musste gleich wieder los», erzählt er.

Seine Frau Vreni Meier unterstützte ihn, blieb aber lieber im Hintergrund und hielt ihm den Rücken frei. «Mein Glück war, dass ich die richtige Partnerin fürs Leben fand», betont Meier immer wieder. Er und seine Frau kennen sich seit der dritten Primarklasse. Als junge Erwachsene fanden sie zusammen und nach einer dreimonatigen Reise auf dem Landweg nach Afghanistan stand für beide fest zu heiraten. «Es war ein Abenteuer, wir erlebten viel und mussten auch kritische Situationen überwinden», fügt Vreni Meier hinzu. Danach wusste sie, dass ihr REisebegleiter der richtige Mann für sie war. «Vor Werners Vereinsleidenschaft hatte mich meine Mutter gewarnt, ich wusste also was auf mich zukommt», sagt Vreni Meier und lächelt. Die beiden sind seit 45 Jahren verheiratet.

Das Familienleben kam nicht zu kurz, denn die zwei Töchter spielten in der Jugendmusik, als ihr Vater 10 Jahre deren Präsident war. Noch heute sprechen ihn ehemalige Jugendliche aus der Musik darauf an, wie familiär und schön diese Zeit gewesen sei, denn mit Werner Meier konnten sie durchaus auch einmal Blödsinn machen.

Vor 24 Jahren erhielt er dann vom damaligen Präsident Paul Remund senior die Anfrage, ob er das Präsidium im VVW übernehmen wolle und ehe sichs Meier versah, hatte er drei Hängemäppli mit einigen Zetteln in der Hand und war Präsident. Und er nahm die Aufgabe mit Leib und Seele wahr. Der Verein funktionierte damals ganz einfach es gab keine Struktur. «Man delegierte an die Person, welche gerade Zeit hatte.»

Dies änderte er, da die Organisation der Anlässe immer umfangreicher und anspruchsvoller wurden. Es brauchte klare Aufgabenteilung, Ressortverantwortung und eine Struktur. Als Beispiel nennt Meier den Räbeliechtliumzug. «Es kam eine Reihe von Vorschriften und Gesetze hinzu, der Brandschutz war und ist ein ernst zu nehmendes Thema, Bewilligungen die einzuholen waren und vieles mehr», beschreibt er den Wandel.

Auch die Zusammenarbeit mit der politischen und der Schulgemeinde funktionierte gut, was Meier sehr schätzte. „Ohne diese Unterstützung wäre vieles nicht möglich gewesen. Oft beteiligte sich die Gemeinde mit einem Batzen», sagt er mit Dankbarkeit.

Dank einem Gönnerbrief fliessen jedes Jahr etwa 25000 Franken in die Kasse. Der Verein darf auf das Wohlwollen von Gewerbe, Firmen und Privatpersonen zählen. «Dies zeigt, dass die Menschen unsere Aktivitäten schätzen und hinter uns stehen, ist Meier überzeugt. Der VVW engagiert sich umgekehrt stark auf dem Gemeindegebiet. Im Frühling zum Beispiel platziert der VVW im Gemeindegebiet farbenprächtige Blumenschalen. Verteilt an ausgewählten Plätzen stehen rote Ruhebänke mit dem Logo des VVW, welche die Spaziergänger zu einer Pause einladen. Die Blumenschalen sowie die Ruhebänke sind auf Initiative des Vereins entstanden. Für deren Instandhaltung ist der Unterhaltsdienst der Gemeinde verantwortlich.

Seit Jahrzehnten gehört die Organisation der Bundesfeier zu den Vereinsaufgaben und ein besonderer Blickfang bilden in der Adventszeit die 23 Sternen-Stelen, welche das Dorfbild festlich dekorieren. Sage und schreibe 250000 Franken konnte der VVW dafür sammeln. Wer von auswärts nach Wallisellen kommt, den begrüssen in Anlehnung an den Kinderreim «A zelle Bölle schelle...» spezielle Ortstafeln. Ein Alleinstellungsmerkmal für die Gemeinde, das ebenfalls auf Initiative des Vereins zustande kam.

Auf viele Errungenschaften, «grosse Würfe» wie sie Meier nennt, ist er stolz, besonders dann, wenn sie allen Menschen auf Jahre hinaus zu Gute kommen. Es ist unschwer zu erkennen, dass das Amt des Präsidenten einer Jahresaufgabe gleichkommt. Dem stimmt Meier zu und betont indes: „Ich hatte immer gute, motivierte Mitarbeitende um mich. Ohne mein Superteam wären alle diese Anlässe nicht möglich gewesen.“

Vorfreude auf mehr freie Zeit in der Zukunft

Dem Rücktritt als Vereinspräsident, am Samstag 9. März wird seine Nachfolge bestimmt, sieht Meier gelassen entgegen. «Ich wollte eigentlich schon früher zurücktreten, nun sind es 24 Jahre geworden», sagt der 70-Jährige. Wie sieht er das weitere Wirken im Verein? «Selbstverständlich bleibe ich dem Verein erhalten, aber ich werde mich, was die Vereinsführung betrifft, zurückhalten», hat er sich vorgenommen. So spricht er nicht von seinem Nachfolger, sondern es wird ein neuer Präsident gewählt. Dieser werde den Verein auf seine Art leiten. Sollte man ihn um seine Meinung fragen, werde er diese darlegen. «Ich werde dem neuen Präsidenten aber nicht drein reden», stellt er klar. Vorgeschlagen zur Wahl ist Ueli Gerber.

Werner Meier spielt schon mehr als zwanzig Jahre beim Musikverein Eintracht und turnt bei den Seniorenturner Wallisellen mit. Diesen Aktivitäten wird er auch weiterhin nachgehen. Vor einem Loch in das er fallen könnte, fürchtet sich der bald ehemalige Präsident kein bisschen. «Es fällt mir nicht schwer, mir künftig mehr Musse zu gönnen, ein Buch zu lesen oder mit meiner Frau vermehrt tanzen zu gehen», freut er sich auf die Zukunft.

Frei von Verpflichtungen wird das Ehepaar Meier bald wieder mehr Zeit haben um zu reisen, sich den Enkeln zu widmen und sich um Haus und Garten zu kümmern. (Zürcher Unterländer)