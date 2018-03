Verhaftungen nach Polizeikontrollen

Während rund fünf Stunden ab 23 Uhr kontrollierten mehrere Einheiten der Kantonspolizei sowie Kommunalpolizisten der Gemeinden Wallisellen und Dietlikon an verschiedenen Kontrollorten etwa 100 Personen in rund 40 Fahrzeugen. Es wurde ein Augenmerk sowohl auf verkehrspolizeiliche als auch auf kriminalpolizeiliche Belange gelegt.

Verhaftungen und Strafanzeigen

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurden bei den Kontrollen zwei Personen erhaftet. Eine Serbin, die sich illegal in der Schweiz aufhält, wird angezeigt und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Eine weitere Person wurde lediglich zur Überprüfung betreffend illegalen Aufenthalts in der Schweiz für kurze Zeit in Haft genommen, nach der Kontrolle aber wieder entlassen. Zusätzlich gab es eine Strafanzeige wegen Verstosses gegen das Waffengesetz und wegen Nichteinhaltens der Ruhezeit eines Taxifahrers. (ani/Kapo ZH)