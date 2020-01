Verkauf von Kies füllt die Kasse der Kirche

Im Bauwesen ist Kies eine der wertvollsten Ressourcen und wird für die Herstellung von Beton und Asphalt sowie als Strassenunterlage genutzt. Auch in der Schweiz kämpfen Baufirmen und Kieshersteller seit Jahren um den Rohstoff. Wie lukrativ das Geschäft mit dem Kies ist, erlebt nun die Katholische Kirchenpflege Kaiserstuhl-Fisibach. Nachdem die Kirchengemeindeversammlung das Geschäft genehmigt hat, steht fest: auf ihrem Grundstück in Fisibach darf Kies und Sand abgebaut werden. Die Kirchengemeinde wird dafür reichlich entlohnt.

Rund 7500 Quadratmeter gross ist das Stück Land im Hasli nördlich vom Schützenhaus, welches bald ausgebeutet werden soll. Das Grundstück kam in den 70er Jahren im Rahmen einer Arrondierung in den Besitz der Katholischen Kirchengemeinde und wird seitdem einem Bauern in Fisibach verpachtet.

Kirchenrenovierung kann finanziert werden

Die Abbauarbeiten werden von der Firma Weiacher Kies AG, welche Teil der Eberhard Unternehmungen ist, durchgeführt. Auch beteiligt ist die Pirol AG Kiesaggregate aus Ufhusen in Luzern. Wann die Arbeiten in Fisibach tatsächlich anfangen, könne Kirchenpflegepräsident Felix Vögele derzeit jedoch noch nicht sagen. Diese seien Teil eines grösseren Kiesabbauprojektes, welches in Weiach beginnt und sich anschliessend über die Kantonsgrenze ausweiten wird. «Aus diesem Grund wurde der Kiesabbauvertrag auf einen grossen Zeithorizont ausgebaut und bis auf Ende 2060 befristet», erklärt Vögele. Bei Bedarf könne dieser jedoch verlängert werden.

Für die Kirchengemeinde scheint es ein gutes Geschäft zu werden: Sie erhält 5.20 Franken pro Kubikmeter abgetragenem Kies sowie zusätzlich 2 Franken pro Kubikmeter Erde, die wieder in das Grundstück eingefüllt wird. Auf die Frage, wie viel Geld in die Kasse der Kirchengemeinde fliessen könnte, gibt sich Vögele jedoch zurückhaltend. «Sagen wir es so: Die Einnahmen werden uns bei der nächsten Renovation der Kirche gut unterstützen», hält er fest.

Altes Pachtverhältnis bleibt bestehen

Obwohl der Kiesabbau zwangsläufig die landwirtschaftliche Arbeit einschränken wird, ändert das am Pachtverhältnis zwischen der Kirchengemeinde und dem Fisibacher Bauer nur wenig. Rund 50 Jahre lang hat dieser das Grundstück landwirtschaftlich bewirtschaftet und wird dies auch nach den Kiesabbauarbeiten tun. «Den Pachtvertrag mit dem hiesigen Bauern werden wir weiterführen», bestätigt Vögele. Weil der Bauer während den Abbauarbeiten das Grundstück nicht bestellen kann, winkt auch ihm eine kleine Entschädigung: 10 Franken pro Are und pro Jahr, in dem er das Grundstück nicht nutzen kann. Pro Jahr würde der Pächter so rund 750 Franken erhalten.