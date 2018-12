Verkehrsunfall fordert leicht verletztes Kind

Um 07:15 Uhr fuhr am Dienstagmorgen ein Mann mit einem schwarzen Fahrzeug in Bülach auf der Hochfelderstrasse. Als er in die Badenerstrasse abbog, kam es zu einer Kollision mit einem 12-jährigen Fussgänger, welcher sich dort gerade auf dem Fussgängerstreifen befand.

Der Lenker kümmerte sich umgehend um den Jungen und fuhr diesen anschliessend ins Schulhaus «Hinterbirch», wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Beim Schulhaus verabschiedete sich der Mann, ohne dem Knaben seine Kontaktdaten zu hinterlassen.

Das Kind telefonierte dann mit seiner Mutter, welche ihn sofort abholte und zur Kontrolle ins Spital brachte. Dort wurden leichte Verletzungen diagnostiziert. (mcp)