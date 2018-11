Vermisste Frau lag tot im Wald

Die 64-jährige Frau, nach der seit Donnerstag intensiv gesucht worden ist, wurde am Freitagvormittag in einem Waldstück bei Niederweningen tot aufgefunden. Gemäss ersten Erkenntnissen bestünden keine Anhaltspunkte auf ein Verbrechen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Am Donnerstagabend hatte die Kantonspolizei die Medien darüber informiert, dass eine 64-jährige Frau aus Niederweningen vermisst werde. Sie hatte ihre Wohnung am frühen Mittwochabend verlassen und wurde seither nicht mehr gesehen. (mcp)