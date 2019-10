Vernissage der «Freizyti»-Künstler

Vizepräsident Renaud Joye begrüsste die zwanzig Besucherinnen und Besucher am Freitagabend im Gesellschaftsraum des Dorf-Träffs.

Er rekapitulierte die über fünfzigjährige Geschichte des Vereins kurz und vermeldete mit Freude, dass der Verein an Attraktivität gewinne und die Mitgliederzahlen wieder steigen. «Besonders schön ist, dass Neuzuzüger zum Beispiel aus dem Glattpark unserem Verein beitreten. Mit den neuen Mitgliedern kommen auch jüngere Menschen», freute er sich.

Die Leiterinnen und der Leiter der vier Teilausstellungen stellten sich und ihr Gebiet vor, dann durfte das Publikum die Ausstellungsstücke anschauen.

Auf zwei Etagen waren die Werksstücke ausgestellt, Pappmachéfiguren, Bilder und Gemälde der Kreativwerkstatt zierten die Räume. Die Bilder sind nach verschiedenen Techniken und mit unterschiedlichen Materialen gearbeitet.

Vogelhäuschen selber bauen

In der Holzwerkstatt beispielsweise stehen vom Meissel bis zur Drehbank praktisch alle Werkzeuge zur Verfügung. Unter fachkundiger Leitung können sich die Besucher selber betätigen. An der Ausstellung ist zu sehen, was man mit Geschick und viel Fantasie selber herstellen kann.

«Ich liebe es, mit Ton zu arbeiten, und zu beobachten, was aus einem Klumpen Ton entsteht.»Anu Kälin-Kelho

Am Samstag arbeitete Marcel Braun an einer kleinen Drehbank und drechselte verschiedene Figuren und Objekte. An zwei weiteren Samstagen können die Besucher dann, gegen einen kleinen Unkostenbeitrag, selber ein Vogelfutterhäuschen bauen.

Die finnischstämmige Künstlerin Anu Kälin-Kelho, zeigte was sie mit Ton kreiert. Unter ihren Händen entstehen aus schwarzem oder weissem Ton von Papageien über Engelsfiguren bis zu Tonschalen viele Dekorgegenstände. «Ich liebe es, mit Ton zu arbeiten, und zu beobachten, was aus einem Klumpen Ton entsteht», sagt Kälin-Kelho.

Laut und lebhaft töpfern

Vor einiger Zeit bot sie einen Kurs für Kinder an. «Die Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren durften einen kleinen Hund formen», erzählte sie. Für die Künstlerin wars eine neue Erfahrung mit Kindern zu arbeiten. «Es war ungewohnt lebhaft und laut», erzählte sie lachend. Es sei schön zu sehen, wie die Kinder sich über ihre Kreationen freuten. Von den entstandenen Hunde-Figuren war allerdings keine ausgestellt, sie müssen noch trocknen.

«Die Besucher dürfen durchaus den Wunsch verspüren, sich selber kreativ zu betätigen.»Renaud Joye, Vizepräsident Freizyti

Der Freizyti-Verein zählt über hundert Mitglieder, welche die örtlichen Werkstätten rege nutzen. Im Schulareal Mettlen stehen eine Holzwerkstatt, eine Kreativwerkstatt, eine Töpferei sowie eine Weberei mit neun Webstühlen zur Verfügung. Der Verein d’Freizyti organisiert verschiedene Kurse, welche das kreative Schaffen fördern. Neu werden auch Vorträge, Ausflüge und Besichtigungen durchgeführt.

Ziel der aktuellen Ausstellung ist nicht nur die Werke zu präsentieren. «Die Besucher dürfen durchaus den Wunsch verspüren, sich selber kreativ zu betätigen», sagte Renaud Joye.

Im Gesellschaftsraum, der früher als Weinkeller diente, offerierte der Verein einen Apéro mit einer hausgemachte Kürbissuppe. Die passte hervorragend zum kühlen Nieselwetter draussen.

Mehr Infos: www.dfreizyti.ch; 4.-27. Oktober Sa+So jeweils 14-17 Uhr