Verräterische Farbkleckse

Das Obergericht hat gestern einen 20-jährigen Studenten wegen Sachbeschädigung und Landfriedensbruch verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Student anlässlich des 1.Mai-Umzugs 2016 mindestens einen Farbbeutel an die Fassade der Kantonspolizei an der Kasernenstrasse in Zürich geworfen hatte.

Der junge Mann bestritt seine Teilnahme am Umzug zwar nicht. Mit dem Farbbeutelwurf will er aber nichts zu tun haben. Als Juso-Mitglied sei er mit dem Gewerkschaftsblock unterwegs gewesen. Er sei nicht einmal am Gebäude der Kantonspolizei vorbeigekommen. Für den Anschlag mit den Farbbeuteln sei der schwarze Block verantwortlich gewesen.

Täter war vermummt

Als Beweismaterial dienten zahlreiche Fotografien und Filmaufnahmen. Auf vereinzelten Bildern war der Student in hellgrauer Jacke mit dunkelgrauen oder schwarzen Ärmeln, darunter eine olivgrüne Kapuzenjacke, ohne weiteres erkennbar. Zusätzlich trug der Beschuldigte einen unbedruckten schwarzen Stoffbeutel mit weissen Kordeln, schwarze Jeans und dunkelbraune Lederboots der Marke Cube.

Der Täter war vermummt. Oben trug er einen schwarzen Kapuzenpullover. Ausserdem ebenfalls schwarze Jeans, dunkle Lederboots und einen schwarzen Stoffbeutel mit weissen Kordeln. Handelt es sich um ein und dieselbe Person?

Für das Obergericht wurden die Lederschuhe zum entscheidenden Hinweis. Der Beschuldigte musste in der Befragung durch den vorsitzenden Richter einräumen, dass er und der Täter dasselbe Schuhmodell trugen. "Ich habe die Schuhe bei Vögele gekauft und das Modell war damals sehr gefragt", sagte der Student. Es handle sich also um reinen Zufall.

Alles nur Zufall?

Nun gibt es Fotos, welche den Täter und die Schuhe vor und nach dem Wurf des Farbbeutels zeigen. Nach dem Wurf sind drei rote Farbkleckse auf den Schuhen zu erkennen. Davor waren sie makellos. Dieselben drei Farbkleckse fanden sich auf den Schuhen wieder, welche die Polizei beim Studenten zuhause beschlagnahmt hatte. Auch für die Farbkleckse machte der junge Mann den Zufall verantwortlich. Schliesslich habe er auf dem elterlichen Bauernhof geholfen, den Hofladen frisch anzustreichen. Die Kleckse könnten durchaus daher stammen.

"Es ist mehr als ein Zufall, wenn dieselben Farbkleckse aufgrund von zwei unterschiedlichen Vorfällen auf zwei Paar Schuhen landen sollen", sagte der vorsitzende Richter während der Urteilsbegründung. Was die verschiedenen Oberteile angehe, wäre es möglich, dass der Beschuldigte zwei Garnituren mitgebracht hatte. Oder aber er habe die Kleider mit einem anderen Demo-Teilnehmer ausgetauscht.

Bedingte Geldstrafe

Dazu kamen die Jeanshosen, die beim Beschuldigten und beim Täter dieselben Ausbleichflecken und weitere identische Merkmale aufwiesen. Das Gericht verurteilte den Studenten zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 10 Franken. Ausserdem muss er nahezu 20 000 Franken für Schadenersatz, Gerichtsgebühren, Untersuchungs- und Anwaltskosten tragen.

Das Argument des Verteidigers, die Untersuchungsbehörden hätten eine widerrechtliche Fishing-Aktion durchgeführt und auf gut Glück gegen eine grosse Menschengruppe ohne jeglichen Anfangsverdacht ermittelt, liess das Gericht nicht gelten. Es habe sich um eine gezielte Aktion gegen eine kleine Gruppe gehandelt. Der Beschuldigte kann den Fall nun ans Bundesgericht weiterziehen. (Zürcher Regionalzeitungen)