Versammlung schmettert Schulbudget ab

Die Gemeinde Weiach erlebt aufgrund reger Bautätigkeit zurzeit einen Wachstumsboom: Allein innerhalb der vergangenen zwölf Monate ist die Einwohnerzahl um 300 auf heute 1751 Einwohnerinnen und Einwohnern gestiegen. Und es dürfte noch eine Weile so weitergehen. Wie Gemeindepräsident Stefan Arnold an der Gemeindeversammlung erklärte, rechne man damit, dass die 2000er Grenze im Jahr 2020 durchbrochen werde.

Im besten Fall bedeute die Bevölkerungszunahme zusätzliche Steuereinnahmen, wobei die Entwicklung der Steuerkraft nicht vorhersehbar sei. Es bedinge aber Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde. So wird beispielsweise der Neubau einer Mehrzweckhalle nächstes Jahr zum Thema werden, wie Arnold erklärte.

Mangel an Schulraum

Für die Primarschule bedeutet der rasante Einwohnerschub mehr Schülerinnen und Schüler, zusätzlichen Bedarf an Lehrkräften und enger werdende Schulräume. Um keine Zeit zu verlieren, hatte die Schulpflege einen Betrag von 250 000 Franken für die Schulraumerweiterung und 60 000 Franken für Mobiliar ins Investitionsbudget aufgenommen. Damit habe die Schulpflege ihre Finanzkompetenzen überschritten, hielt die Rechnungsprüfungskommission (RPK) in ihrem Abschied fest und beantragte, den Voranschlag zurückzuweisen.

Zudem seien budgetierte Aufwendungen für den baulichen Unterhalt von Schulanlagen weder notwendig noch dringlich, weshalb das Prinzip der Sparsamkeit verletzt werde, argumentierten die Finanzprüferinnen. Im weiteren seien Lohnkosten für zusätzliche Stellen veranschlagt worden, was gemäss RPK die Kompetenzen der Schulpflege überschreitet. Es fehle an Transparenz und an Informationen, wie die langfristige Planung und deren Finanzierung aussehe. Dies waren die Stolpersteine, die schliesslich zur Rückweisung des Schulbudgets inklusive vorgesehene Steuerfusserhöhung von 5 Prozentpunkten führten.

«Mehrkosten möglich»

Die Schulpflege wies die Kritik der RPK zurück. Es sei dringend, dass möglichst schnell zusätzlicher Schulraum geschaffen werde. Auch habe der Bezirksrat bestätigt, dass der Investitionsposten für die Schulraumerweiterung eine gebundene Ausgabe sei und somit in der Kompetenz der Schulpflege liege. Auch die weiteren Punkte habe der Bezirksrat abgesegnet. Eine Ablehnung des Voranschlags werde möglicherweise zu Mehrkosten für die Gemeinde führen, argumentierte Schulpflegepräsident Marco Lobsiger.

In der lebhaften Diskussion brach niemand eine Lanze für die Schulpflege. «Ich habe Mühe damit, dass der Bezirksrat über mein Portmonnaie bestimmt», sagte etwa ein Stimmberechtigter. Auch Gemeindepräsident Stefan Arnold äusserte starke Zweifel an der Finanzierbarkeit der Schulraumplanung, wie sie die Schulpflege vorsehe.

Behörden an einem Tisch

Aufgrund der offensichtlichen Differenzen zwischen Gemeinderat und Schulpflege forderte ein Votant, es sei allerhöchste Zeit, dass sich die beiden Behörden zusammenraufen und eine gemeinsame Planung vornehmen. Dies umso mehr, als nicht nur mehr Schulraum benötigt werde, sondern auch der Bau einer Mehrzweckhalle anstehe. Die Forderung wurde mit Applaus quittiert. Mehrmals wurde auch die Frage nach einer Fusion der Politischen und der Schulgemeinde aufgeworfen, ohne dass darauf näher eingegangen wurde.

Ein Antrag aus der Versammlung für eine geheime Abstimmung über das Schulbudget wurde abgelehnt. Bei der offenen Ausmarchung stimmten 49 Stimmberechtigte für eine Rückweisung des Voranschlags, nur 17 wollten ihn annehmen. 12 Stimmberechtigte enthielten sich der Stimme.

Steuerfuss massiv gesenkt

Diskussionslos hiessen 87 der insgesamt 89 anwesenden Stimmberechtigten (8,5 Prozent) das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Weiach und eine Senkung des Steuerfusses gut. Der Voranschlag sieht bei Einnahmen von 7,8 Millionen Franken und Ausgaben von 8,4 Millionen einen Aufwandüberschuss von knapp 600 000 Franken vor. Um diesen mehrheitlich zu decken wird ein Steuerfuss von 13 Prozent benötigt. Deshalb beantragte der Weiacher Gemeinderat, den bisherigen Steuerfuss von 23 Prozent um 10 Prozentpunkte auf 13 Prozent zu senken.

Mit dem Einwohnerzuwachs kommen auch namhafte Kosten auf die Gemeinde Weiach zu. Nebst der erwähnten Mehrzweckhalle, für welche das benötigte Land im Gebiet Bedmen an der Kaiserstuhlstrasse bereits gesichert werden konnte, werden beispielsweise auch im Strassenbau grosse Summen investiert werden müssen. Wie der Weiacher Gemeindepräsident Stefan Arnold erklärte, sei es jetzt wichtig, das Geld nicht zu verprassen, sondern zur guten Finanzlage Sorge zu tragen. (Zürcher Unterländer)