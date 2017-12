Verschwundenes Seeber Seeli ist wieder da

Nur ein klägliches Wasserloch ist übrig geblieben von dem, was einst als «Seeber Seeli» galt. Wer heute auf der Autobahn von Kloten nach Bülach unterwegs ist, braust an jener Stelle wohl unbemerkt vorbei, wo sich einst ein veritables Gewässer ausbreitete. Doch das dürfte sich bald ändern. Denn nun soll auf Höhe der Gemeinde Winkel, nach etwa Zweidritteln der Strecke, rechts der Fahrbahn, ein neues Biotop entstehen – quasi das neue Seeber Seeli.

Mit einem Bagger schuf man anfangs Dezember ein neues Seeli im Riet. Quelle: zvg

Ein richtig grosses Gewässer war das alte Seeli zwar nicht, aber schon immer da. Es hat nicht nur den Namen des nahen Weilers geprägt, sondern auch denjenigen des bekanntesten Wirtshauses weit und breit. Dieses heisst «Zum Hecht». Chronisten berichten, dass dieser Hecht bereits vor über 600 Jahren gebaut wurde und seither ununterbrochen als Wirtschaft geführt worden sei. Heute ist sie auch unter dem Begriff «Stützlifüfzg» bekannt. Hechte waren dort einst beliebte Speisefische, die in Seeb offenbar regelmässig aus dem Wasser gezogen wurden, um im Gasthof auf den Tellern zu landen.

Ab 1930 nicht mehr kartiert

So gehört der Hecht und Seeb untrennbar zusammen. Dass der eigentliche See schon seit etwa 100 Jahren verschwunden ist, hat mit den allgemeinen Entwässerungsprojekten der damaligen Zeit zu tun. Die Senke bei Seeb muss zwischen 1890 und 1930 trockengelegt worden sein. Das zeigen alte Karten und Daten aus dem offiziellen online Geo-Informations-System (GIS) des Kantons Zürich (maps.zh.ch).

Vernachlässigtes Stück Natur

Nebst dem unscheinbaren Wasserloch, das gerade mal so gross ist, um darin einen Traktor zu versenken, entsteht nun wieder eine etwas grössere Wasserfläche. Schliesslich liegt ein paar Schritte entfernt, an der tiefsten Stelle im Gelände, ein fast 10 000 Quadratmeter grosses Grundstück, das bis heute nicht landwirtschaftlich genutzt werden kann und offiziell als Feuchtwiese und zum Teil sogar als Flachmoor in den kantonalen GIS-Karten verzeichnet ist.

Der lokale Naturschutzverein hat erkannt, dass es sich hier aus ökologischer Sicht um ein «vernachlässigtes Stück Natur mit sehr viel Potenzial als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten» handelt. Erklärtes Ziel ist es, das Gebiet nun aufzuwerten und so den zierlichen, grasgrünen Laubfrosch und die selten gewordene Kreuzkröte dort wieder heimisch werden zu lassen. Dazu haben Helfer anfangs Dezember mit einem Bagger eine neue, offene Wasserfläche geschaffen, damit die Amphibien überhaupt laichen können.

Am Rand des Riets wurde mit dem Aushubmaterial ein Damm aufgeschüttet, der im nächsten Frühling noch mit einheimischen Wildsträuchern bepflanzt werden soll. Bereits zuvor hatte eine Primarschulklasse an zwei Vormittagen Stein- und Asthaufen aufgeschichtet, eine Kiesfläche hergerichtet und eine Hecke gepflanzt. (Zürcher Unterländer)