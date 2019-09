Verteidiger fordern milde Strafen für mutmassliche Mörder

Der Prozess zum Verbrechen, das als Mordfall Boppelsen bekannt wurde, ging gestern in die vorerst letzte Runde. Die Verteidiger der wegen Mordes angeklagten, mutmasslichen Komplizen plädierten dabei für milde Strafen. So forderte der Anwalt des 36-jährigen Garagisten aus Solothurn lediglich eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten. Sein Mandant habe nichts von den Tötungsabsichten des Haupttäters gewusst und wollte das Opfer lediglich um einen Lastwagen bescheissen. «Er hat nicht im Traum damit gerechnet, dass sein bester Freund zu einer solchen Tat fähig ist», sagt der Verteidiger. Deshalb sei er auch nicht wegen Mordes, sondern lediglich wegen Freiheitsberaubung schuldig zu sprechen. Die Staatsanwältin wirft dem Beschuldigten hingegen vor, den Mord am Lastwagenbesitzer aus Bülach mitgeplant und bei der Ausführung geholfen zu haben. Sie fordert vom Bezirksgericht Bülach eine lebenslängliche Freiheitsstrafe für den mutmasslichen Komplizen.

Das gleiche gilt für die Noch-Ehefrau des Haupttäters. Auch sie soll in die Mordpläne eingeweiht gewesen sein. Ihr Verteidiger ist hingegen der Ansicht, dass sie vom Vorwurf des Mordes freizusprechen sei. Wegen diverser weiterer Delikten soll sie mit einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren bestraft werden. «Sie spielte in dieser Spirale des Verbrechens eine untergeordnete Rolle, dafür ist sie zu bestrafen. Aber sie ist keine Mörderin», beschwichtigte er. Die Anklage stelle alle drei Beschuldigten als gleichwertig dar. Das sei nicht richtig. «Sie haben alle eigene Geschichten, die unabhängig voneinander beleuchtet werden müssen.»

Der Verteidiger des Haupttäters erachtet für seinen Mandanten eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren als angemessen. Die Staatsanwältin fordert für ihn unter anderem wegen mehrfachen Mordes die Höchststrafe: Lebenslänglich mit anschliessender Verwahrung.