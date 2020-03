Verteidiger von Jeton G. fordern Freispruch vom Mordvorwurf

Eine lebenslängliche Freiheitsstrafe sowie die Verwahrung – das beantragte der Staatsanwalt an den ersten Prozesstagen im Januar für Jeton G. Der Beschuldigte, ein heute 36-jähriger Schweizer mit kosovarischen Wurzeln, soll vor fünf Jahren in Zürich-Affoltern seinen Erzfeind, den Montenegriner Boris R., hinterrücks erschossen haben.

Am Dienstag hielten der Pflicht- und der Privatverteidiger von Jeton G. ihre Plädoyers. Der Pflichtverteidiger forderte eine Freiheitsstrafe von maximal vier Jahren, wobei die bisher erstandene Haft – Jeton G. sitzt seit seiner Verhaftung 2015 im Gefängnis – anzurechnen sei.

Vom Vorwurf des Mordes wollte der Anwalt hingegen nichts wissen. Die vierjährige Strafe beantragte er für andere Delikte, etwa wegen des Angriffs des Beschuldigten auf den damals 30-jährigen Boris R. Zu dessen Tod sagte der Verteidiger, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der tödliche Schuss von einer Drittperson und nicht von Jeton G. abgegeben worden sei. «Klar ist in diesem Fall nur, dass nichts klar ist.»

«Nicht besonnen reagiert»

Der Anwalt verwies auf die unübersichtliche Situation am Tatort. Dem Vorfall seien über Wochen und Monate Provokationen vorangegangen, bis es zum fatalen Treffen zwischen Boris R., Jeton G. und ihren jeweiligen Anhängern gekommen sei. Dort lief alles aus dem Ruder: Es kam ein Pfefferspray zum Einsatz, jemand schoss mit einem Revolver in die Luft, Jeton G. nahm daraufhin die Waffe an sich. Boris R. floh. Auf der Flucht traf ihn eine Kugel im Rücken.

«Es wird nicht bestritten, dass Jeton G. Schüsse abgegeben hat», sagte der Verteidiger. Dafür solle er bestraft werden. «Es wird aber bestritten, dass er für den tödlichen Schuss verantwortlich ist.» Der Beschuldigte habe aufgrund der Aufregung nicht besonnen reagiert, sondern geschossen, weil er sich in einer Notlage gefühlt habe. Eine Tötungsabsicht habe aber nicht bestanden.

Die Ermittler hätten nie ernsthaft geprüft, ob nicht noch eine zweite Waffe im Spiel gewesen sei, sagte der Anwalt weiter. Diese Theorie vertrat die Verteidigung mit Nachdruck, der Staatsanwalt stellte sie jedoch in Abrede. «Ich bin überzeugt, dass es keine andere Schusswaffe gab», sagte er. Und er betonte, dass Jeton G. aus seiner Sicht zu dem Zeitpunkt eine Tötungsabsicht hegte, als er die Waffe an sich nahm. Der mehrfach wegen Gewaltdelikten Vorbestrafte sei gefährlich und es bestehe eine grosse Rückfallgefahr. Deshalb brauche es die Verwahrung.

«Niemand sollte sterben»

Zuvor hatte der zweite Anwalt und Privatverteidiger von Jeton G. angekündigt, er werde das Verfahren bis an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterziehen. Denn das Gericht habe das Verfahrensrecht mehrfach missachtet. Unter anderem hatten die Verteidiger zum Auftakt des Prozesses gefordert, fünf Zeugen vorzuladen. Der Beschuldigte habe darauf ein Anrecht. Das Gericht lehnte aber diesen Antrag und eine Reihe weiterer ab. Die Gründe dafür hat es bislang nicht bekannt gegeben. Der Verteidiger sprach von fehlender Transparenz. Das Vorgehen erwecke den Anschein von Befangenheit des Gerichtsvorsitzenden.

Das Bezirksgericht Zürich wird die Urteile für Jeton G. und zwei Mitbeschuldigte, die an der Eskalation am Treffen der verfeindeten Gruppen mitverantwortlich sein sollen, am 11. März bekannt geben. Am Dienstag hatte vorerst der Beschuldigte das letzte Wort. Es tue ihm Leid, was passiert sei, sagte Jeton G. Er sei selbst Vater und könne sich vorstellen, was Angehörige durchmachen müssten, wenn sie ein Familienmitglied verlieren. «Es war nie die Absicht, dass jemand getötet wird. Meine Gedanken sind bei Boris.»