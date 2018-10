Verzicht auf neues Schulhaus hätte gravierende finanzielle Folgen

Von aktuell rund 370 auf knapp 600 sollen die Schülerzahlen der Sek Rümlang-Oberglatt (RO) bis zum Schuljahr 2029/30 ansteigen. Dies prognostizierte Ulrich Haab, Präsident der Kreisschulgemeinde, vorgestern Montagabend an der Infoveranstaltung zum Projektierungskredit für den Neubau des Schulhauses Chliriet. «Bis ins Schuljahr 2020/21 können wir den Schulraumbedarf decken, danach brauchen wir dringend mehr», betonte Haab die Wichtigkeit eines neues Schulhauses vor rund 80 Anwesenden. Der Bau sei unumgänglich, würden doch in zehn Jahren etwa 13 Klassen mehr erwartet.

Inbetriebnahme in vier Jahren

Nachdem im Sommer ein zweistöckiger Holzbau als Siegerdes Architekturwettbewerbes be­stimmt wurde, steht nun dieBewilligung des Projektierungskredits von 1,8 Millionen Franken auf dem Plan. Die Schulkreis­gemeinde Rümlang-Oberglatt entscheidet an der Versammlung vom 13. Dezember darüber.

Bei einem Ja könnte im November 2019 an der Urne über den Baukredit abgestimmt werden. Aktuell beläuft sich die Kostengrobschätzung auf 19,5 Millionen Franken, darin enthalten sind der Kredit vom Architektenwettbewerb sowie der Projektierungskredit. «Im Vergleich zur letztjährigen Schätzung von 18,8 Millionen ist die aktuelle genauer und im teuersten Fall bis 100 000 Franken tiefer», sagte Haab. Das Ziel ist, das neue Sekschulhaus zu Beginn des Schuljahres 2022/23 in Betrieb zu nehmen.

Auswirkungen auf das Worbiger

Bislang ist die Sek RO im Schulhaus Worbiger eingemietet, das der Primarschulgemeinde gehört. Barbara Altorfer, Präsidentin der Primarschulpflege Rümlang, erklärte am Informationsanlass die Auswirkungen des Neubaus auf das Rümlanger Schulhaus: Bei einem Auszug der Sek würden zwölf Klassenzimmer frei. Das sei etwa der Bedarf, den die Primarschule in den nächsten zehn Jahren haben werde. «Wenn wir wissen, dass die Entlastung kommt, können wir bis 2022 mit Zwischenlösungen arbeiten, ohne ein Provisorium bauen zu müssen», sagte Altorfer. Denkbar seien Überbrückungsmassnahmen wie die Verschiebung der Bibliothek in den Keller. Das sei nicht optimal, doch ­vorübergehend möglich.

Sollte der Neubau in Oberglatt nicht zustande kommen, müsste stattdessen in eine Erweiterung des Schulhauses Worbiger investiert werden. Ein Provisorium sowie eine neue Turnhalle wären notwendig. All das würde am Ende zu einer Steuerfusserhöhung führen. «Deswegen unterstützt die Primarschule das Projekt Sekundarschulhaus Chliriet», sagte Altorfer.

Gemeinde braucht mehr Stauraum

Im Zusammenhang mit dem Neubau hat auch die Gemeinde Oberglatt Pläne, die Nalan Seifeddini, Präsidentin der Primarschulpflege Oberglatt, am Montag vorstellte: Die Gemeinde will den Keller unter dem neuen Sekundarschulhaus mieten und als Stauraum nutzen. «Es besteht ein Bedarf an zusätzlichen Lagerflächen», sagte Seifeddini. Beispielsweise seien die Stühle für Anlässe in der Chliriethalle draussen in Containern aufbewahrt. Durch einen unterirdischen Gang soll der Keller mit der Chliriethalle verbunden werden. «Die Kosten für das Kellerlager gehören aber nicht zum Nebau, sondern müssten von der Gemeinde Oberglatt getragen werden», versicherte Seifeddini. (Zürcher Unterländer)