Viamala ist erste Gastregion an einer Büli-Mäss

Der aus Bülach stammende Thomas Rüegg ist Hotelier in Thusis. Er pflegt jedoch seine Kontakte ins Zürcher Unterland. Die Stadthalle verwandelt sich während der Büli-Mäss vom 25. bis 27. Oktober in die Bündner Gastregion als Erlebnisreich Viamala. Die Besucherinnen und Besucher gelangen zum Beispiel durch eine nachgebaute Viamalaschlucht in die Halle.

Auch das Spital ist wieder dabei

Eine weiteres Publikumsmagnet dürfte der Rettungswagen des Spitals Bülach sein. Erfreulicherweise ist das Krankenhaus nach längerer Absenz wieder an der Gewerbemesse dabei, wie das OK bekannt gibt. Das Motorrad der Kantonspolizei wird auch diesmal bei den Besuchenden auf grosses Interesse stossen.

Mit über 100 Gewerbetreibende, die ihre Dienstleistungen und Produkte an der Büli-Mäss 2019 präsentieren, ist das Angebot äusserst vielfältig. Weil die Ausstellung «Auto Bülach» dieses Jahr nicht stattfindet, haben vier Garagisten einen Messestand gebucht. Zudem hat eine Gruppe von Gewerbetreibenden aus Höri wiederum das ganze Zelt 2 für die Präsentation ihrer Angbote gebucht. Ein weiteres Highlight ist das 100-Jahr-Jubiläum des Gewerbevereins, der im Rahmen der Büli-Mäss feiert und dem Publikum Informationen und Attraktionen bietet.

Traumberufe-Parcours für Jugendliche

Wie OK-Präsident Hanspeter Kreis in einem früheren Interview mit dem «Zürcher Unterländer» erklärte, sei der Erfolg einer solchen Messe für die Gwerbler nicht direkt messbar. Man schaffe jedoch Sympathien und werde als Firma wahrgenommen. Diesmal gibt es einen spannende Parcours für Jugendliche, die sich während der Messe vor Ort nach den Voraussetzungen für ihren Traumberuf erkundigen können. «Fast die Hälfte der Ausstellenden hat sich bereit erklärt, den jungen Leuten auf ihre vorbereiteten Fragen Auskunft zu geben», erklärt OK-Mitglied Susanna Tobler.

Eine Vielfalt an Darbietungen sind auf der Eventbühne in der Stadthalle zu sehen. Für Freitagabend ist eine Quiz-Show zum Gewerbe Bülach geplant, bei der sich verschiedene Bülacher Vereine duellieren. Dort finden auch Tanzvorführungen und Vorträge statt sowie zweimal ein Traumberufe Speed-Dating.

Der Komiker Claudio Zuccolini aus dem Bündnerland bestreitet das Samstagabend-Programm passend zu den Themen der Gastregion Viamala. Am Sonntagmorgen gibt es einen Brunch, der von Nicolas Senn mit dem Hackbrett musikalisch umrahmt wird. Alle Anlässe können kostenlos besucht werden.

Anfahrt zur Messe mit dem öV

Die Mitglieder des Organisationskomitees rechnen für die dreitägige Messe in und um die Stadthalle Bülach mit mehr als 20000 Besucherinnen und Besuchern. Wegen der beschränkten Parkierungsmöglichkeiten in der Nähe des Messegeländes weisen darauf hin, mit dem öffentlichen Verkehr an die Büli-Mäss zu gelangen.

Alle Infos zur Büli-Mäss 2019 vom 25. bis 27. Oktober sind auf www.buelimaess.ch zu finden.