Viel Debatte um 5 Kilometer Fluss

Schon Mitte der 90er-Jahre, als es um die Flughafen-Rahmenkonzession ging, berichtete die «NZZ» über die Forderung der Planungsgruppe Glattal, dass die Glatt zu renaturieren sei. Besonders Oberglatt wünsche sich dabei die Wiederherstellung alter Glattläufe. An dieser Idee wird bis heute geplant und getüftelt.

Diese Woche ist der so genannte «Beteiligungsprozess Aufwertung Glatt» offiziell abgeschlossen worden; wobei schon der Begriff «Beteiligung» darauf verweist, was die Hauptschwierigkeit der Angelegenheit ist: Die unterschiedlichsten und teils widersprüchlichen Interessen sollen berücksichtigt werden: Der Flughafen und die Option der Pistenverlängerung, der Hochwasserschutz, die Durchgängigkeit für den motorisierten Individualverkehr, die Land- und Waldwirtschaft, die Idee des Naherholungsgebiets und der Naturschutz.

Die Glatt soll Kurven kriegen

Im Kern der gesamten «Aufwertung Glatt» steht eine Idee: Der Fluss soll sich auch westlich des Flughafens wieder möglichst natürlich schlängeln – als eine ökologische Ersatzmassnahme für die Entwicklungsvorhaben des Flughafens; eine Form der Kompensation.

Etappen des Gesamtplans Aufwertung Glatt (Quelle: Gesamtplan EPB, Graffik: mb)

Die einstigen kleinen Kürvchen und Schlaufen, verbunden mit der einer langsameren Fliessgeschwindigkeit und der entsprechend anderen Flora und Fauna – all das hatte man der Glatt nämlich schon vor einer ganzen Weile ausgetrieben. Bereits auf der Dufourkarte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist zwischen Oberglatt und Opfikon der «Glatt Canal» eingetragen.

Seit September 2017 haben der Flughafen, die Gemeinden, der Kanton, Grundeigentümer und verschiedene Interessenverbände nun an einer Kompromisslösung gearbeitet, auf der Basis des vom Kanton zwischen 2012 und 2014 erarbeiteten Konzepts «Landschaftsentwicklung Glattraum Rümlang/Oberglatt». «Mit dem nun vorliegenden Projekt wird der heute monotone Flussraum hinsichtlich des ökologischen Werts, der Naherholung und des Hochwasserschutzes aufgewertet», bilanziert die Flughafen Zürich AG den aktuellen Projektierungsstand in einer Medienmitteilung. Das Projekt soll künftig «das Nebeneinander von ökologisch wertvollen Lebensräumen, einem sanften Naherholungsangebot und landwirtschaftlicher Nutzung erlauben». Zudem schaffe es Planungssicherheit für alle Beteiligten, insbesondere für die Flughafenbetreiberin, indem Platz für vorgesehene Bauvorhaben entsteht.

Alles in Etappe

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt wird sich allerdings nicht mit den nördlichen, sondern vorerst mit den bereits früher diskutieren südlichen Abschnitten A und B befassen. Wie die Flughafen Zürich AG mitteilt, werde sie nun das Plangenehmigungsgesuch für den Abschnitt zwischen Opfikon (Tolwäng) und Rümlang (Fromatt) zur Genehmigung einreichen. Diese Pläne sollen dann voraussichtlich Mitte Februar 2019 öffentlich aufliegen.

Bauern üben Kritik

In einer ersten Reaktion auf den Abschluss des Beteiligungsprozesses hat sich der Zürcher Bauernverband kritisch zu den Kompensationsmassnahmen geäussert. In seiner Medienmitteilung bedankt er sich zwar für die «Bereitschaft für die diversen Gespräche» und «anerkennt die Bemühungen» – dann aber verlangt man grundsätzliche Änderungen. So schreiben die Landwirte etwa: «Wir haben kein Verständnis dafür, dass bei Infrastrukturbauten von nationalen Interessen die Kompensationsleistungen ebenfalls innerhalb des Perimeters oder zumindest direkt angrenzend umgesetzt werden müssen.»

«Diese Vorschläge sind absolut inakzeptabel für die Landwirtschaft und werden durch uns mit allen Mitteln bekämpft.» Bauernverband

Es könne nicht sein, dass dieselbe Region zuerst Flächen für die Realisierung solcher Projekte abgebe und dann noch zusätzliche Flächen abgeben soll für Kompensationsleistungen. Ferner befindet der Verband, dass in den Plänen für den neuen Flussverlauf der Galtt dem alten Zustand zu wenig Rechnung getragen werde.

Weil die Abschnitte C und D noch nicht Gegenstand des aktuellen Bewillungsverfahrens sind, beschränkt der Bauernverband seine Äusserung dazu auf eine pauschale Kritik: «Diese Vorschläge sind absolut inakzeptabel für die Landwirtschaft und werden durch uns mit allen Mitteln bekämpft.» (Zürcher Unterländer)