Viel Flower Power im Gemeindehaus

Der Stadtsaal Schluefweg war am Freitag bis auf den letzten Stuhl besetzt. Freudige Erwartung lag in der Luft, denn das Stück mit dem Titel «Love and Peace i de Gmeindsverwaltig» versprach einen unterhaltsamen Abend. Das Stück widmet sich in humorvoller Weise der Frage, was aus den einstigen Hippies und ihren Idealen geworden ist.

Wo sind Ideale geblieben

Bernhard Obermoser, dargestellt von Markus Ulrich, bereitet sich auf die Wiederwahl zum Gemeindepräsidenten vor. Er, der stets auf Seriosität bedacht ist, geht die Wahl mit professioneller Hilfe an. Seine Sekretärin Elfriede Steiner, hervorragend durch Gaby Sievi verkörpert, begegnet ihm und jedem, der ihr Büro betritt, mit schlagfertigen Bemerkungen. Es finden zahllose amüsante Rededuelle statt.

Die Handlung nimmt ihren Lauf, bis aus dem Nichts die Ex-Geliebte und Hippie-Ikone Tamara Bloomberg, gespielt von Bea Steinmann, auftaucht, bis uneheliche Töchter aus der Versenkung geholt werden, die Gerüchteküche eine Wasserleiche produziert und die Akteure ihre abenteuerlichen Erfahrungen mit Haschkeksen machen. Im turbulenten Stück können alle aus dem Vollen schöpfen.

Nachdenklich werden auch etliche Figuren des Theaters, wenn sie sehen, wie Tamara Bloomberg ihr Leben, treu ihren Idealen, frei von gesellschaftlichen Zwängen lebt. Wie ihm die Träume im Lauf der Karriere abhanden gekommen sind, erkennt auch Gemeindepräsident Bernhard Obermoser. Etliche Darsteller finden sich in überraschenden Rollen und ungwöhnlichen Kostümen wieder. In drei Akten erfährt der Zuschauer, was aus den Menschen und ihren Träumen geworden ist. Ein Thema von zeitloser Aktualität.

Treue Mitglieder

Mit Blumen im Haar empfing Vizepräsidentin Henny Eberhard die Theaterbesucher an der Abendkasse und stimmte diese auf «Love and Peace i de Gmeindsverwalting» ein. Eberhard ist – wie etliche andere Mitglieder auch – dem Theaterverein Cabi in Kloten seit Jahrzehnten treu.

Ein halbes Jahr nach der Gründungsversammlung trat sie dem Verein bei. «Eine Bekannte nahm mich zu einer Probe mit, weil sie dachte, dies könnte zu mir passen», erinnert sie sich. «Vom ersten Moment an fühlte ich mich wohl und bin der Truppe treu geblieben – mittlerweile bereits 31 Jahre.»

Viele Jahre lang spielte Eberhard tragende Rollen, inzwischen organisiert sie den Vorverkauf und die Abendkasse. «Seit zwanzig Jahren wirke ich im Vorstand mit, immer noch mit grosser Freude», fügt sie hinzu.

«Gute Unterhaltung bieten»

Von den zehn Vorstellungen ist bereits die Hälfte ausverkauft, was den Präsidenten Matthias Ettlin freut: «Der Vorverkauf lief dieses Jahr extrem gut», erzählt er. «Viele Menschen sind seit Jahrzehnten mit unserem Theater verbunden und zählen zu unseren Stammgästen.»

Möglich, dass das Thema viele Menschen anspreche, die sich dadurch an ihre Jugend erinnert würden. «Wir möchten den Menschen gute Unterhaltung bieten, und nebst dem Humor und Klamauk auch mit Gedanken zwischen den Zeilen zum Nachdenken anregen», sagt der Ur-Klotener, der im Furttal lebt.

Im Publikum sitzen die Geschwister Silvan und Jasmin Camenisch und amüsieren sich köstlich: «Unsere Mutter spielt im Theater mit und es gehört dazu, dass wir einmal pro Saison eine Aufführung besuchen», sagt der 17-jährige Silvan. «Im Vorfeld bekamen wir lediglich mit, wie sie den Text lernte. Jetzt alles im Zusammenhang zu sehen, ist ein lustiges Erlebnis. » (Zürcher Unterländer)