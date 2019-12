Viel Harmonie – und ein Rückzug

Vorgesehen war die Genehmigung eines Planungskredits in der Höhe von total 180000 Franken im Zusammenhang mit dem Alters- und Pflegezentrum Peteracker. Mit dem Geld war eine Analyse des gegenwärtigen Zustands geplant sowie und einer Machbarkeitsstudie über das Areal (100000 Franken). Ausserdem hätte die Rechtsform inklusive der wirtschaftlichen Auswirkungen geprüft werden sollen (80 000 Franken).

Doch die Rechnungsprüfungskommission (RPK) bemängelte, der Gemeinderat habe das Vorgehen und den Kostenvoranschlag über 100000 Franken nicht glaubhaft erklärt. Deshalb stellte die RPK einen Rückweisung des gesamten Planungskredits. Der Gemeinderat reagierte mit dem Rückzug des Geschäfts. Am Donnerstag, 16. Januar um 19 Uhr findet im Zentrum Tannewäg eine Infoveranstaltung statt. Das Geschäft wird dem Volk am Montag, 16. März 2020 erneut vorgelegt.

Gebühren angepasst

Im Laufe des Abends winkten dann 164 Stimmende (5,6 Prozent) drei Traktanden durch. Unter anderem die Änderung der neuen Gebührenverordnung (GebVO), die seit 1. Januar 2018 gilt. Die angepasste Version wird per 1. Januar 2020 in Kraft treten.

Neu geregelt wird zum Beispiel die Nachführung und Deckung der Kosten für den Unterhalt des Vermessungswerkes. So kosteten bisher alle Bauvorhaben mindestens 10 und maximal 100 Franken. Neu werden die Kosten der amtlichen Vermessung der Grösse des Bauvorhabens angepasst.

Des Sacklaufens leid

Beim Neuerlass der Abfallverordnung bemängelte der Rafzer Eugen Mossdorf, dass er mit seinem Abfallsack jeweils 300 Meter laufen müsse, um ihn sachgemäss für die Kehrichtabfuhr bereitzustellen. Er finde es deshalb nicht in Ordnung, dass er die gleich hohen Gebühren zahlen müsse wie die Rafzer, die ihren Sack einfach vor die Haustüre stellen können.

Weil Werkvorsteher Markus Berger für den geplagten Rafzer keine befriedigende Lösung anbieten konnte, kündigte Eugen Mossdorf weitere Schritte an.

Steuerfuss bleibt gleich

Auch das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rafz wurde genehmigt. Es sieht einen Aufwand von gut 32 Millionen und einen Ertrag von 20 Millionen vor. Nach Berücksichtigung des Steuereingangs in Höhe von gut 10 Millionen Franken ist für den Ausgleich der Erfolgsrechnung gut 2 Millionen dem Eigenkapital zu entnehmen.

«Wieso lässt man ihn unverändert, wenn grosse Investitionen anstehen?»Claudia Peter, Rafzerin

Der unveränderte Steuerfuss von 113 Prozent gab zu einigen Voten Anlass. So bemängelte die Rafzerin Claudia Peter: «Wieso lässt man ihn unverändert, wenn grosse Investitionen anstehen?» Sie meinte dringende Bauvorhaben, zum Beispiel bei Hort und Schule. «2020 muss der wohl rauf», hiess es seitens des Gemeinderats.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung orientierte der Gemeinderat über die Feierlichkeiten zum bevorstehenden 1150. Geburtstag der Gemeinde, sowie die Schulraum- und Hortplanung. «Die Zeit ist gegen uns, der Druck relativ gross», hiess es. Ebenfalls erläutert wurden die Massnahmen zum Hochwasserschutz Landbach, die Rafz vor einem Jahrhunderthochwasser schützen sollen. Die Anwesenden erfuhren auch, dass im vierten Quartal 2020 über das Gestaltungs- und Betriebskonzept (GBK) der «Märktgass +» abgestimmt wird. An der Gemeindeversammlung wurden auch 4 Jungbürger und 9 Jungbürgerinnen in den Kreis der mündigen Rafzer aufgenommen.