Viel Idealismus für ein Sackgeld

Mittwoch für Mittwoch sitzen zwei Frauen im Obergeschoss des Kindergartens Bächliwis in Bachenbülach. Heute warten Therese Nyffenegger und ihre Kollegin Andrea Baumann auf Kundschaft. Sie sind Teil des sechsköpfigen Teams, das im Auftrag des lokalen Frauenvereins die Kinderkleiderbörse betreut. Bevor sie die Türe öffnen, müssen sie Ständer, Kisten und Körbe aus einem Abstellraum hervorholen. Das Verkaufslokal wird sonst von einer Spielgruppe genutzt.

«Heute läuft es bescheiden», sagt Nyffenegger. Bleibt also Zeit, den Bestand zu kontrollieren und die Neuware zu etikettieren. Alles, was innert drei Jahren keinen neuen Besitzer findet, geht an die Ostmission. Die beiden Frauen kennen ihr Sortiment. Da ist kaum ein Stück das nicht durch ihre Hände gegangen ist. Sie legen grossen Wert darauf, dass nur saubere, zeitgemässe und intakte Kleider in den Verkauf gelangen. «Wir sind vielleicht etwas pingelig, aber die Kundschaft schätzt das», sagt Nyffenegger.

Die attraktiven Preise würden dafür sorgen, dass die Ware gut weggeht. Tatsächlich gibt es die hochwertige Regenjacke für 12 Franken, für ein modisches T-Shirt bezahlt man rund 4 Franken. «Doch wenn im Sommer der Ausverkauf früh beginnt, bekommt man in den Billigläden ein T-Shirt zum gleichen Preis», weiss Baumann. Da lohne sich der Gang zur Börse kaum mehr. Aber solche Billigkleider würden sie später nicht ins Angebot nehmen.

Der Preis steht zuoberst

Sandra Koelliker betreibt seit fünf Jahren die Internetplattform kindex.ch, ein online-Verzeichnis für Börsen, Shops und Brockenstuben. «Die Billigartikel der Discounter, aber auch Ricardo und Co erschweren das Bestehen einer Börse», sagt sie. Viele Eltern würden sich fragen: Weshalb einen gebrauchten Pulli für 5 Franken kaufen, wenn er im Billigladen neu gleich viel kostet? Die vierfache Mutter bedauert das. «Da schiebt manch einer die Frage, warum ein Artikel so billig produziert werden kann, ganz schnell zur Seite.»

Minus 50 in einem Jahr

800 Börsen waren 2016 auf ihrer Internetplattforum aufgeführt, Davon mussten im vergangenen Jahr rund 50 schliessen. Es waren vor allem ständige Börsen. Kölliker: «Diese haben Miete zu zahlen. Möchten sie an einem attraktiven Standort sein, ist das meist mit beträchtlichen Kosten verbunden.» Eine Börse zu führen, verlange Herzblut und Engagement. «Es wird viel Arbeit geleistet, die nicht sichtbar ist und nicht vergütet wird.»

Das bestätigt Sandra Wolf. Sie hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Michèle Hey während fünf Jahren die Bülacher Kinderkleiderbörse «Muulwurf» betrieben. Im November machen sie nun dicht. Damit verschwindet die letzte ständige Börse in der Stadt.

«Ein schönes Hobby»

Der Aufwand sei beträchtlich gewesen: «Die Zeit im Laden ist nur ein Teil der Arbeit und leben kann man definitiv nicht davon.» Ein Sackgeld werfe die Arbeit ab, mehr nicht. «Für uns war es ein schönes Hobby.» Aufzuhören, sei ihnen alles andere als leicht gefallen. Vor allem die Begegnungen mit den anderen Müttern wird sie vermissen: «Unsere Börse war weit mehr als ein Laden, sie war ein Begegnungsort.» Doch nun steige ihre Kollegin wieder ins Erwerbsleben ein. Eine andere Partnerin für die Börse zu suchen, war für Wolf keine Option: «Wir haben die Börse gemeinsam aufgebaut, nun hören wir auch gemeinsam wieder auf.»

In Sachen Personal stehen die Eventbörsen, die meist zweimal im Jahr stattfinden, etwas komfortabler da. Aber auch diese, von Vereinen, Gruppierungen oder Familienzentren organisierten Verkaufsveranstaltungen sehen in den Billiganbietern die grösste Konkurrenz. Sonja Mitiyamulle, von der Kinderkleiderbörse Höri, stellt fest, dass die Besucherzahlen in den letzten fünf Jahren eher etwas gesunken sind. «Den Grund sehen wir in den den Billiganbietern, die sich in der Umgebung angesiedelt haben.» Fast gleich tönt es aus Opfikon. Manuela Held vom dortigen Börsenteam sagt: Die Leute sind nicht mehr bereit, für eine Occasionshose 5 Franken zu bezahlen, wenn sie für 3 oder 4 Franken mehr eine neue bekommen.» Personen, die Wert auf ein umweltbewusstes Handeln legen, würden aber weiter an der Börse kaufen. Held bringt noch ein weiteres Argument ins Spiel: «Persönlich sehe sich bei Secondhand-Kleidern den Vorteil, dass sie weniger mit Schadstoffen belastet sind.»

Mit Erlebnissen trumpfen

Fast alle Börsen versuchen , ihrer Kundschaft ein Einkaufserlebnis zu bieten. Die ständigen Börsen punkten dabei mit guter persönlicher Beratung, die Eventbörsen mit einem Rahmenprogramm, wie Kinderflohmarkt oder Kaffeestube. «Ist die Stimmung gut, kommt man gerne wieder, bestätigt Sandra Koelliker.

Bei den zwei Frauen in Bachenbülach schaut an diesem Mittwoch eine Stammkundin rein. «Ich kaufe fast alle Kleider für meine Kinder hier», sagt Yrgalem Yohannes. Viel ist am Ende des Nachmittags aber nicht in der kasse des Frauenvereins. Ein grosser Teil geht an die ursprünglichen Besitzer (siehe Kasten). Was dann noch übrig bleibt (siehe Kasten), spendet der Frauenverein für wohltätige Zwecke. Und der Lohn der beiden Betreuerinnen? «Wir leisten uns vielleicht mal ein gemeinsames Frühstück», sagt Therese Nyffenegger.



Kindex listet in den Bezirken Bülach und Dielsdorf derzeit 21 Börsen. Davon sind 13 so genannte Eventbörsen, 8 sind regelmässig geöffnet. Mehr Informationen unter www.kindex.ch. (Zürcher Unterländer)