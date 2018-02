Viel Zuspruch trotz Millionenausgaben

Wenig Geld und viel Investitionsbedarf: Das trifft im Hinblick auf die bevorstehenden Abstimmungen gleich doppelt zu. So stehen in Bassersdorf wie auch in Kloten Urnenentscheide über Millionenprojekte an. Waren die Budgetdebatten der letzten Jahre beiderorts stets von starkem Spardruck geprägt, so scheint man sich jetzt ebenso einig zu sein, dass am 4. März getrost Ja gestimmt werden kann – auch wenn es um hohe Ausgaben geht.

In Bassersdorf geht es um 5,7 Millionen Franken zur Sanierung des Hallenbads und der Turnhalle Geeren. Demgegenüber stehen in Kloten 4,1 Millionen Franken für den Umbau und die Erweiterung des Pflegezentrums im Spitz. Allerdings muss hier eingeschränkt werden, dass knapp die Hälfte des Betrages als «gebundene Ausgabe» deklariert ist, da die Arbeiten hierfür zwingend notwendig sind, damit der gesetzliche Auftrag weiterhin erfüllt werden kann.

2,5 Millionen fürs Pflegeheim im Spitz in Kloten

Die Klotener Stimmberechtigten entscheiden somit «nur» über einen Anteil von 2,5 Millionen. Damit würde vor allem die Küche modernisiert und die Kapazität ausgebaut. Es geht um eine neue Lüftung, Kühlung, Böden, Geräte und Abläufe. Erklärtes Ziel ist es, dass aus der dereinst rundum erneuerten Grossküche im Pflegezentrum Spitz, nicht nur die Mahlzeiten für den hausinternen Bedarf gekocht werden, sondern noch viel mehr.

Heute können nur rund 120 Essen zubereitet werden im Spitz, der Rest wird von externen Cateringdiensten bezogen. Künftig sollen aber 500 bis 600 Essen pro Tag zubereitet werden. Dies deckt den Bedarf aller Mittagstische der Klotener Schulen, der städtischen Krippen, dem Hortbetrieb sowie der Pflegewohnungen und dem Mahlzeitendienst.

Der Stadtrat wie auch das Parlament haben der Vorlage einstimmig zugestimmt. Keine einzige, der acht Parteien hat sich ablehnend gegenüber dieser Vorlage geäussert. Im Gegenteil – die Investition wurde sogar von den bürgerlichen Sparpolitikern begrüsst, nicht zuletzt weil dadurch auch Ausbildungsplätze geschaffen werden und Stellen für Job-Wiedereingliederungsprojekte entstehen.

5,7 Millionen für Hallenbad und Turnhalle in Basserdorf

Die Bassersdorfer stimmen am ersten Märzsonntag über die Sanierung ihres Hallenbades sowie der Doppelturnhalle im Geeren ab. Für 5,7 Millionen Franken soll im zweiten Halbjahr 2019 die dringend notwendige Sanierungen der Anlage erfolgen, damit das Bad wie auch die direkt darüberliegende Turnhalle der Primarschule weitergenutzt werden können. Zentral ist dabei die Wasseraufbereitung samt Beckenhydraulik, Pumpen und die Steuerung der gesamten Anlage.

Die Chemieaufbereitung soll durch eine Kochsalzelektrolyseanlage erfolgen und es wird von Chlor auf Schwefelsäure umgestellt. Zudem wird der ganze Bau verstärkt und erdbebensicher gemacht. Ebenso wird das Bassersdorfer Hallenbad behindertengerecht ausgebaut.

Ansonsten hat der Gemeinderat bei der Planung aber bewusst auf zusätzliche kostentreibende Ausbauten und Attraktivitätssteigerungsmassnahmen verzichtet. So wird auf eine Trennung von Schule und Öffentlichkeit in den bestehenden Garderoben verzichtet, ebenso wenig will man eine Chromstahlauskleidung des Beckens, neue Schliesskästen, einen Hubboden oder Lift bis in die Turnhalle hoch einbauen. Und weil auch eine Minergie-Zertifizierung nur mit «erheblichem Zusatzaufwand» verbunden wäre, wird auch das nicht angestrebt.

Einen «Plan B» hälten die Verantwortlichen ohnehin nicht bereit. Denn eine Turnhalle braucht es im Geeren so oder so, und auch Schwimmen ist im Lehrplan 21 fix verankert. Wenn das nicht mehr vor Ort im Dorf möglich wäre, so müssten die Bassersdorfer Kinder mit viel logistischem Aufwand auswärts schwimmen gehen. Zudem würde ein Nein an der Urne nicht eben billiger. Denn auch eine Umnutzung oder gar der Abbruch der Anlage dürften hohe Kosten verursachen.

Die sehr schlank aufgegleiste Sanierung hat dafür gesorgt, dass es keinerlei Widerstand gibt gegen das Projekt. Niemand hat sich bislang dagegen geäussert. Der Gemeinderat empfiehlt wie auch die Rechnungsprüfungskommission ein Ja zum Baukredit. Die beiden grössten Ortsparteien SVP und FDP stellen sich ebenso voll und ganz hinters inzwischen über 40-jährige Hallenbad. (Zürcher Regionalzeitungen)