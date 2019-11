«Viele Fragen: ‹Wieso ein Tiefenlager bei uns?›»

Infobox

Nagra-Bohrungen im Gebiet Nördlich Lägern

Das Gebiet Nördlich Lägern ist eines der drei möglichen Standortgebiete für ein geologisches Tiefenlager. Die Lagerzone könnte sich sich östlich vom Stadlerberg bis zur Tössegg erstrecken. Die anderen zwei Standorte befinden sich im Jura und im Nordosten des Kantons Zürich. Wo das Tiefenlager tatsächlich hinkommt, hängt von den Ergebnissen der zahlreichen Bohrungen ab, welche die Nagra in diesen drei Gebieten vornimmt. Diese sollen ermitteln, ob sich das unterirdische Gestein dafür eignet, radioaktiven Müll sicher einzuschliessen.



Nicht alle Bohrungen sind nötig



In Bülach findet eine Sondierungsbohrung seit April statt und dürfte Ende Monat abgeschlossen sein. 1983 wurde in Weiach eine Bohrung 1983 bereits vorgenommen, eine weitere soll folgen. Weiter könnte die Nagra je eine Bohrung in Eglisau und Glattfelden sowie drei Bohrungen in Stadel durchführen. Die Bewilligungen dafür wurden bereits beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eingereicht. Die meisten Projekte wurden bereits genehmigt, wobei die Nagra betont, dass nicht zwingend alle Bohrungen nötig sind.



Nachdem bekannt wurde, dass das Gebiet Nördlich Lägern als Standort für ein Tiefenlager in Frage kommt, wurde 2011 die Regionalkonferenz Nördlich Lägern gegründet. Diese setzt sich aus 120 Mitgliedern aus den betroffenen Gemeinden zusammen und soll die Interessen und Anliegen der Bevölkerung und der Behörden in die Entwicklung des Tiefenlagers einbringen.



Fast so gross wie die Haupthalle am HB



Sollte die Wahl tatsächlich auf das Gebiet Nördlich Lägern fallen, würde das Tiefenlager 850 bis 950 Meter tief in der Gesteinsschicht Opalinuston gebaut werden. Lange galt Granit als das sicherste Gestein für die Lagerung von radioaktiven Abfällen. Forschungen in den letzten Jahren zeigten jedoch, dass sich Opalinuston dazu besser eignet. Weil die Gesteinsschicht bautechnisch jedoch sehr anspruchsvoll ist, wurde das Gebiet Nördlich Lägern von der Nagra anfänglich als wenig gut geeignet befunden. Mit den neusten Bohrungen will man nun ein vollständigeres Bild über die die verbliebenen Standorte erhalten.



Das Endlager muss ein Volumen von rund 90000 Kubikmetern fassen, was fast dem Fassungsvermögen der Haupthalle des Zürcher Hauptbahnhofs entspricht. Dieses Totalvolumen setzt sich zusammen aus dem radioaktiven Abfall, der in den fünf Schweizer Kernkraftwerken (rund 63000 Kubikmeter) oder in den Bereichen Medizin, Industrie und Forschung (rund 20000 Kubikmeter) bis zum Atomausstieg entstehen wird und anschliessend lagerfähig verpackt werden muss. Heute existieren bereits über 7000 Kubikmeter radioaktive Abfälle bei den Kernkraftwerken, im Bundeszwischenlager oder in den Lagerhallen der Zwilag AG. (abz)