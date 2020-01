Viele illustre Gäste an der Jahresehrung

Diesmal zog die Jahresehrung mehr Besucher an als je zuvor. Die Embracher Bevölkerung versammelte sich zum Anstossen und zur Jahresehrung von Sportlern und anderen verdienten Menschen.

Gemeindepräsident Erhard Büchi blickte mit Dankbarkeit aufs vergangene Jahr zurück. Im Hinblick auf den gelungenen Neu- und Erweiterungsbau des Schulhauses Ebnet dürfe man gelassen auf die bevorstehende Schlussabrechnung schauen. Das 20-Millionen-Projekt konnte innerhalb des Budgets erstellt werden. Für viele Naturfreunde dürfte die Schliessung der Jagdschiessanlage Grund zur Freude sein. Die Sanierung des Geländes erfolgt in diesem Jahr.

Als positiv hob Büchi ebenfalls den reibungslosen Betrieb des Asyldurchgangsheims hervor. Dies bei einer momentanen Belegung von rund hundert Menschen statt einer Vollbelegung von 360 Personen.

Aufruf zum aktiven politischen Mitmachen

Einmal mehr ergriff der Gemeindepräsident die Gelegenheit, um die Bürger zum aktiven politischen Mitmachen zu ermuntern. «Nützen Sie Ihre Stimme und nehmen Sie teil am politischen und gesellschaftlichen Geschehen im Dorf», rief er den Besuchern zu.

Lob gab es auch für die Vereine, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Dies betraf am Berchtoldstag den Samariterverein Embrachertal, der den Apéro servierte.

Danach fanden die Ehrungen mit Blumen und Urkunde statt. Geehrt wurde zum wiederholten Male die erfolgreiche Schützin Christine Bearth. Der 20-jährige Sem Redai vom Boxclub Winterthur boxte sich letztes Jahr zum Schweizer Meister im Fliegengewicht. Im nächsten Jahr peilt der Eritreer die Europameisterschaft an, danach die Olympischen Spiele. «Bis dahin will ich das Schweizer Bürgerrecht erwerben, denn ohne dieses klappt die Teilnahme nicht,» sagte er und schaut optimistisch in seine Zukunft. Diese sieht er nicht primär in seinem Beruf als Gipser, sondern im Profisport. «Boxen macht mehr Spass als gipsen», sagte er grinsend.

«Boxen macht mehr Spass

als gipsen.»

Sem Redai, Box-Schweizer-Meister im Fliegengewicht

Nach der Ehrung der Jugendmusik Embrach wurde Carlo Caviola für sein jahrzehntelanges Engagement für die Fussballjugend auf die Bühne gebeten. Seit der Gründung vor 53 Jahren ist er Mitglied im Fussball- club Embrach und in verschiedenen Funktionen aktiv. Caviola wurde bereits vom Fussballverband Region Zürich zum Ehrenamtlichen des Jahres 2019 erkoren.

Embracher des Jahres wurde der preisgekrönte Koch Gabriel Heintjes. Der Chefkoch freut sich, dass sein Wirken wahrgenommen wird. «Das ist eine grosse Ehre, hier als Embracher des Jahres zu stehen,» sagte er.

Ein neues Zuhause gefunden

Die Deutschen Jörg und Manja Bierbaum zogen vor über zwölf Jahren nach Embrach und blieben. «Mein Mann und ich wurden von Beginn weg offen aufgenommen und fanden schnell Anschluss», blickte Manja Bierbaum zurück. «Hier haben wir alles vorgefunden, um Schritt für Schritt ein gutes Leben aufzubauen. Das ist uns auch gelungen.» Beide arbeiten im Gesundheitswesen, ihre Arbeitsplätze liegen in Winterthur und Bülach. «Dies ist die richtige Mischung aus kurzem Arbeitsweg und nötigem Abstand», hielt Manja Bierbaum fest.

Mit den Kindern, heute neun- und sechsjährig, geschah die Integration in die Bevölkerung fast wie von selbst. Durch sie lernten sie noch mehr Menschen kennen und hatten die Gewissheit, dass sie angekommen sind. Vom ersten Formular bis zur Einbürgerung verstrichen zwei Jahre. «Über die Wertschätzung, die wir seitens der Gemeinde erfahren, freuen wir uns sehr», fügte Jörg Bierbaum hinzu. «Wir sind uns auch darüber im Klaren, wie wertvoll das Stimm- und Wahlrecht ist, das mit dem Schweizer Pass einhergeht.»