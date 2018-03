Viele wollen im Rheinstädtchen mitregieren

Die Stimmberechtigten in Eglisau haben im April tatsächlich ­etwas zu wählen: Sowohl für ­Gemeinderat und Schulpflegeals auch für Rechnungsprüfungskommission, Sozialbehörde und Bapf (Behörde für Alters- und Pflegefragen) stellen sich mehr Kandidaten zur Verfügung, als Sitze zu besetzen sind.Von den insgesamt 31 Kandidaten haben am Mittwoch 28 eine Podiumsveranstaltung bestritten, die die örtliche interparteiliche Konferenz organisiert hatte.

Angesichts der hohen Teilnehmerzahl lag es in der Natur der Sache, dass der Abend über weite Strecken eher den Charakter einer Vorstellungsrunde denn eines Podiums im Sinne einer inhaltlichen Debatte hatte. Allerdings: Die ganz grossen der aktuellen politischen Dossiers des Dorfes wurden dann doch noch wenigstens an der Ober­fläche angekratzt. Das war den wenigen kontradiktorischen Elementen zu verdanken, die Hans Peter Gächter als Moderator jeweils im Anschluss an die Selbstporträts eröffnete.

Was ins Thurella-Paket gehört

Etwas Redezeit, um einige Argumente zu elaborieren, hatten aber eigentlich nur die Anwärter auf die Präsidien: Die bisherige Gemeindepräsidentin Ursula Fehr (SVP) und ihr Herausforderer Peter Bär (Fokus Eglisau, bisher Gemeinderat) kreuzten die Klingen erstmals beim Dossier Thurella, also der von privaten geplanten Überbauung auf dem Industrieareal. Für Bär ist wichtig, dass mit dem Investor ein Mehrwert für die Gemeinde ausgehandelt werden konnte; als Beispiel dafür nannte er etwa einen Gemeindesaal und öffentliche Begegnungsräume. Fehr hielt dazu fest, dass ihr das von Kollege Bär präsentierte «Paket» noch nicht aus­reiche – man sitze als Gemeinde doch am längeren Hebel und sollte diesen zugunsten von Eglisau noch mehr einsetzen.

Im weiteren Verlauf des Abends hatten sich Fehr und Bär auch gegen den einen oder anderen Angriff zu verteidigen. So kam aus dem Publikum an die Adresse von Peter Bär der Vorwurf, er sei als Gemeinderat zu wenig in der Bevölkerung präsent gewesen. «Mein Verständnis ist klar, dass diese Repräsentationsauf­gaben zum Präsidium gehören. Aber ich bin bisher nicht Präsident.»

Ursula Fehr wurde aus den Reihen des Publikums vorgeworfen, sie wirke zuweilen so, als sei sie eine Gegnerin von Veränderungen. «Ich habe einige Erneuerungen, was eine Idee angeht, aber auch die Veränderungen oder Verjüngungen in einer Behörde angeht, sogar selber initiiert», konterte Fehr – und sie verwies unter anderem auf die Bundes­feier vor einigen Jahren, die sie gemeinsam mit Nicolas Wälle ­gestaltet habe.

Ebendieser Wälle stand ebenso als neues Gesicht im Rampenlicht des Podiums wie Michael Heegewald – und beide «Neuen» priesen sich hauptsächlich mit dem Schlagwort des «neuen Windes» an. Der jüngere Wälle sieht sich dabei als «Vertreter der digital aufgewachsenen Generation», Heegewald seinerseits sieht Eglisau als «Kuschelgemeinde, in der alle nett sind miteinander» – und will nach eigener Aussage mehr Kontroverse ins Gremium einbringen.

Schule für Einheit zu haben

Weiter auf der Traktandenliste des Dorfes präsent ist die durch eine Einzelinitiative angestossene Frage der Einheitsgemeinde. Gegen diese Idee sprach sich am Mittwoch niemand aus. Auch die beiden Kandidaten fürs Schulpflegepräsidium, Andrea Wenk und Thomas Barth, können sich die Einheitsgemeinde durchaus vorstellen. Für Wenk liegt die «rote Linie dort, wo die Schule nicht mehr gleichwertig ein­gebunden wird».

Barth sieht vor allem die Chancen, die in den Synergien liegen – «gerade bezüglich Schulraum». Darin, dass der Schulraum und insbesondere das neue Sekundarschulhaus auf absehbare Zeit thematisch im Zen­trum stehen würden, waren sich die beiden einig. Florian Schaer (Zürcher Unterländer)